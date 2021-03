Innovativ und individuell: Liebherr bringt neue Einbaugeräte-Reihe auf den Markt

Bei der Entwicklung hat Liebherr das fast Unmögliche möglich gemacht. So werden nicht nur einzelne Modellgruppen oder Nischen am Markt eingeführt, sondern zeitgleich stellt der Spezialist ab April das komplette Einbausortiment der Kühlgeräte auf die neue Gerätegeneration um.

“Wir haben den Kühlschrank nicht neu erfunden. Aber fast.“

Mit diesem selbstbewussten Slogan schickt Liebherr seine neue Einbaugeräte-Reihe ins Rennen – und zeigt gleichzeitig, was die Kunden erwarten dürfen: Mit einer Vielzahl an Innovationen, die das Leben leichter und komfortabler machen. Denn hier trifft Design auf Funktionalität. Alle Features sind speziell auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet. „Für uns ist der Kühlschrank mehr als ein Gerät. Er soll ein verlässlicher Partner sein, der unterstützt, mitdenkt, Aufgaben abnimmt und die Arbeit erleichtert. Deshalb haben wir uns zu Beginn der Entwicklung gefragt: Wie können wir unsere Geräte noch effizienter, intuitiver und zeitgemäßer gestalten?“, sagt Steffen Nagel, Geschäftsführer Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Die Antworten auf diese Fragen gibt Liebherr in Form von vier Serien, in einer Skala von „Pure“, „Plus“ über „Prime“ bis „Peak“. Ob Basis- oder High-End-Gerät: Alle neuen Modelle stecken voller cleverer Features – und sie stehen zugleich für höchste Qualität. Denn als traditionelles Familienunternehmen steht Liebherr für Langfristigkeit und Nachhaltigkeit. Solides „Made in Germany“ und hochwertige Materialien sind die Basis jedes einzelnen Geräts. Diesem hohen Qualitätsanspruch werden selbst kleinste Details gerecht.

„Bevor bei uns beispielsweise ein Türscharnier zugelassen wird, muss es mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. Das entspricht einer Nutzung von mehr als 15 Jahren. Unsere Kunden sollen schließlich lange Freude an ihrem Kühlgerät haben“, erklärt Nagel.

Mehr Frische bei jeden Türöffnen

Besonderen Anklang bei den Kunden dürfte beispielsweise die neue HydroBreeze-Funktion finden: Bei jeder Türöffnung wird das Obst und Gemüse im BioFresh-Safe mit einem kalten Frischenebel umhüllt, der sich wie Balsam über die Ware legt. Diese feine Feuchtigkeit, in Verbindung mit der Temperatur von knapp über 0 °C, erhöht die Oberflächenspannkraft und erhält die Struktur der Lebensmittel.

HydroBreeze-Funktion

Und in den neuen Kühlschränken steckt noch mehr Frische: etwa der IceMaker, der täglich bis zu 130 Eiswürfel produziert. Das ist ausreichend Eis für Cocktails und gelungene Gartenpartys. Neu bei den Einbaugeräten ist auch der InfinitySpring – eine Wasser-Quelle im Kühlschrank: Der integrierte Wasserspender sorgt jederzeit für kaltes und gefiltertes Wasser.

Auch in puncto Geräuschniveau setzt der Spezialist Maßstäbe: Die Geräte „erreichen“ teilweise nur noch extrem leise 29 dB(A) und können somit in der besten Geräuschklasse A gelabelt werden. Damit sind sie selbst für geräuschsensible Ohren kaum wahrnehmbar. Ein wichtiger Pluspunkt der bei modernen Wohnkonzepten immer mehr an Bedeutung gewinnt, da die Küche immer mehr mit dem Wohnbereich verschmilzt.

Und obwohl die Einbaumodelle voller technischer Raffinessen und Komfort stecken, belegen sie Spitzenplätze im Effizienzranking. „Durch neue Messverfahren und Berechnungsmethoden sind die Werte des alten Energie-Labels nicht länger vergleichbar mit den neuen Werten“, erklärt Steffen Nagel. „Da wir bei Liebherr schon seit vielen Jahren besonders energieeffizente Kühlgeräte herstellen, erreicht auch die jüngste Einbaugeräte-Reihe mit dem neuen Label durchweg beste Bewertungen – bis hin zur Klasse B.“

Natürlich versteht sich eines von selbst: Die neuen Einbaugeräte sind durchweg „smart“. Alle Modelle sind entweder bereits ab Werk vorgerüstet zur Vernetzung oder können nachträglich über eine SmartDeviceBox mit dem WLAN verbunden werden. Zusammen mit der SmartDevice-App können Kunden so ihren Kühlschrank bequem und schnell in ein bestehendes Smart Home-Umfeld einbinden.

Mit der Vielzahl an neuen oder weiterentwickelten Features werden die Einbaugeräte vom Kältespezialisten aus dem süddeutschen Ochsenhausen zu echten Alleskönnern, die nicht nur zuverlässig Lebensmittel frisch halten, sondern auch mehr Komfort im Alltag bieten. Zugleich sind sie sparsam und nachhaltig.

Mehr Informationen finden Sie unter: Liebherr Innovation 2021

Quelle: Liebherr