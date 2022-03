Jetzt bewerben – BMK-Innovationspreis 2022/23

Mit dem seit 2006 verliehenen BMK-Innovationspreis werden Produktinnovationen, die Küchen noch schöner und noch zweckmäßiger machen, in den Segmenten Küchenmöbel, Küchengeräte und Küchenzubehör ausgezeichnet. Der BMK nominiert neue Lösungen für Herausforderungen der Zeit und begeisternde Produktinnovation. Was verdient in besonderem Maße Aufmerksamkeit und Anerkennung? Was sorgt für höhere Kundenzufriedenheit und für einen auskömmlichen Umsatz im Küchenfachhandel? Dies sind die Fragen, die beim BMK auch bei der mittlerweile 13. Ausgabe des im Fokus stehen. Einzige Voraussetzung neben kreativen, ästhetischen und funktionalen Innovationen: Das Produkt darf nicht länger als 18 Monate auf dem Markt sein und muss die erste Bewährungsprobe im Fachhandel bestanden haben.

BMK Projektgruppe aus der Möfa

BMK-Vorsitzender Hans Hermann Hagelmann bringt es auf den Punkt: „Was den BMK-Innovationspreis deutlich von den herkömmlichen Designpreisen der Branche unterscheidet, ist der direkte Bezug zum Markt. Nur was sich im Verkauf bewährt, wird vom Küchenfachhandel auch auf Platz 1 gewählt.“

Mit im Team ist auch wieder eine Projektgruppe der Möfa, die den Bewerbungsprozess begleitet und die Bewerber dabei unterstützt, ihre eingereichten Innovationen in bestem Lichte zu präsentieren. Bei insgesamt fünf Preisverleihungen profitierte der BMK bereits von der vollen Unterstützungspower und Fachkompetenz der Möbelfachschule. Die Studierenden erhalten dabei einen tiefen Einblick in unsere Branche und können berufsnah ihre Fähigkeiten im Veranstaltungsmanagement, Marketing und Sales anwenden.

Die vierköpfige Projektgruppe unter der Leitung von Fachlehrerin Sabine Gantzkow setzt sich aus angehenden Küchen- und Einrichtungsfachberatern zusammen, die zwei Semester Vollzeit in Köln studieren.

Die dreigeteilte Jury, bestehend aus Fachhandel, Pressejury und BMK- Vorstand, bewertet die eingereichten Innovationen in der zweiten Jahreshälfte 2022. Die Preisverleihung mit Come-Together findet am 17. Januar 2023 in Köln auf der LivingKitchen statt und ist als spannendes und kommunikatives Branchenevent bei Herstellern, Branchennachwuchs, Presse sowie Fachhandel etabliert.

Die BMK-Trophäe wartet 2023 wieder auf herausragende Innovationen und stolze Preisträger

Weitere Informationen finden Sie unter www.bmk-innovationspreis.de

Quelle: BMK