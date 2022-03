Würzburger Holztage 2022 – Netzwerken, weiterbilden, Freunde treffen

Die Chancen stehen aktuell gut, dass das Brachenevent nach einem Jahr Pause am 24. Juni wieder stattfinden kann. Die Gäste der Veranstaltung können sich auch in diesem Jahr wieder auf einen informativen, unterhaltsamen und vor allem unbeschwerten Tag und Abend in Würzburg freuen. Erstmals finden die Würzburger Holztage im neuen Schulungszentrum der PALLMANN GmbH, am Firmensitz in Würzburg, statt. Bei der 12. Auflage der Würzburger Holztage stehen wieder spannende Vortragsthemen aus den Bereichen Technik, Verkauf und Unternehmensführung auf dem Programm.

Den Anfang macht der Sachverständiger Manfred Weber mit seinem Vortrag über Holzpflaster und aktuelle Themen aus der Sachverständigen-Praxis. Abschluss-Highlight wird der Impulsgeber und Fachmann für Mitarbeiter-Gewinnung Jörg Mosler sein. In seinem Vortrag „Chefsache Mensch“ vermittelt er auf eindrucksvolle Weise, wie in Zukunft die Persönlichkeit des Unternehmers darüber entscheiden wird, ob ein Unternehmen für Mitarbeiter und Talente anziehend ist oder eben nicht. Und wie das unter Freunden so ist, lässt man den Seminartag natürlich bei dem ein oder anderen Glas Würzburger Wein und Fachgesprächen auf der Würzburger Holztage Party am Abend ausklingen.

Interessierte Parkettleger profitieren noch bis 31. März 2022 vom Frühbucherrabatt und erhalten 10 % Ermäßigung auf die Seminarkosten!

Anmeldung unter: www.pallmann.net

Quelle: PALLMANN