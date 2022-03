Zweites Plakat des Salone del Mobile.Milano anlässlich seiner 60. Ausgabe

Der Salone del Mobile ins Leben gerufen vom mehrfach preisgekrönten italienischen Illustrator aus den 1970er Jahren. Eine Hommage an das Symbol Mailands, die Straßenbahn, und an die Hippie-Jugend dieser Zeit.

Nach dem Poster, das den 1960er Jahren gewidmet ist, dem Jahrzehnt, in dem der Salone geboren und sein Erfolg gewachsen ist, haben der Salone del Mobile.Milano und Emiliano Ponzi die zweite Illustration enthüllt, die den 1970er Jahren gewidmet ist. Ein Jahrzehnt, in dem sich einige der kulturellen, finanziellen und sozialen Veränderungen der Lebensweise der letzten Jahre konsolidierten und die Wohnräume sowie ihre Beziehung zur Einrichtung radikal veränderten. Die ersten beiden zweijährlichen Ausstellungen unter dem Dach der Messe: EuroCucina 1974 und Euroluce 1976 waren eine natürliche Reaktion auf diese Entwicklung und signalisierten eine Veränderung in der Wahrnehmung der funktionalsten Wohnräume. Technologie wurde in Möbel integriert und wurde zu einem eigenständigen Einrichtungselement und Teil des täglichen Lebens vieler italienischer Familien.

In seinem zweiten Poster wollte Emiliano Ponzi alles darstellen, was dieses besondere Jahrzehnt einzigartig machte: Mailand, eine bewegende Stadt, repräsentiert durch die Straßenbahn und Autos, die in der Illustration zu sehen sind, und die Hippie-Kultur, Mode und Musik, repräsentiert durch zwei junge Menschen mit Gitarren, die rennen, um die Straßenbahn zu erwischen. Es ist ein Bild, das das Gefühl von Wachstum und Freiheit jener Jahre widerspiegelt. Da ist wieder die Zahl 60, in schönem Salone-Rot, die wie das Erkennungszeichen der Straßenbahn an die diesjährigen Feierlichkeiten erinnert. Alle gekonnt gemischten Zutaten des Designs kommen zusammen, um eine echte und fesselnde „magische Suggestion“ zu schaffen, auch dank der Verwendung von Farben durch den Künstler: ein Großteil der Grau- und Schwarztöne, die dann dem Zinnoberrot der Blumen „weichen“, symbolisch für diese Zeit.

Auch dieses zweite Plakat zeichnet sich gegenüber herkömmlichen Werbekampagnen durch ein disruptives Element aus: den Einsatz von Augmented Reality. Wird der QR-Code im Bild mit dem Smartphone gescannt, wird die Illustration animiert und wechselt von einem statischen, zweidimensionalen Zustand in einen bewegten. Die Autos und die Straßenbahn fahren auf den Betrachter zu, während das Paar, eindeutig Flower-Power-Kinder, auf die Straßenbahn springt und einen leuchtend roten Blumenstrudel erzeugt, der garantiert zum Staunen bringt. Die digitale Komponente des Bildes wurde erneut von Alkanoids produziert, einem kreativen Mailänder Studio, das sich auf Motion Graphics, 2D/3D-Animation und Filmemachen spezialisiert hat.

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonemilano.it

Quelle: Salone del Mobile