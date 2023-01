Jochen Lenge neuer Sprecher der Initiative Massivholzplatte

Die Initiative Massivholzplatte wurde im Jahr 2003 als Zusammenschluss namhafter Erzeuger mehrschichtiger Massivholzplatten aus Deutschland, Italien und Österreich gegründet. Schwerpunkte der Initiative sind technische Themen, wie Normung und Forschungsprojekte. Im vergangenen Jahr wurde die von der Initiative angestoßene, wichtige Überarbeitung relevanter Normen abgeschlossen.

„Auf Basis unseres Forschungsprojektes „Anpassung von Anforderungswerten und charakteristischen Eigenschaften ein- und mehrlagiger Massivholzplatten (SWP)“ wurden Änderungsvorschläge für die charakteristischen Werte in der EN 12369‐3 sowie für die Anforderungswerte in der EN 13353 erarbeitet. Die Normenüberarbeitungen konnte kürzlich abgeschlossen werden. Die beiden Normen für Massivholzplatten wurden per 15.10.2022 veröffentlicht. Mit dieser wichtigen Überarbeitung ist es gelungen, die normative Grundlage und somit die Wettbewerbsfähig der Massivholzplatten zu verbessern“, freut sich Jochen Lenge. Sein Ziel ist es, den bisherigen Weg weiterzugehen und aktiv wichtige Branchenthemen zu besetzen bzw. Projekte umzusetzen. „Als nächste Initiative wird eine gemeinsame Umweltproduktdeklaration ins Auge gefasst. Damit soll auch im Bereich Nachhaltigkeit ein Impuls für die Branche gesetzt werden“, führt Jochen Lenge weiter aus.

Ziel der Initiative ist es, über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Massivholzplatten zu informieren und Interessenten zu sensibilisieren. Besonderes Augenmerk soll künftig auch auf die Information von Architekten, ausschreibenden Stellen und Ausbildungsstätten gelegt werden, um diesen wichtigen Meinungsbildnern die neuesten Erkenntnisse und die Anwendungsmöglichkeiten darzustellen.

Mitglieder sind die Firmen Binderholz, St. Georgen (Ö), ELKA Holzwerke, Morbach (D), Holzwerke Gmach, Pösing (D), Mayr-Melnhof Reuthe GmbH, Reuthe (Ö), Nordpan, Valdaora (I), Pfeifer Holz GmbH & Co KG, Imst (Ö), REMA Massivholzplattenwerk, Niederfritz (Ö), Schwörer Haus, Hohenstein (D) und Tilly Naturholzplatten, Leonberg (Ö).

Quelle: Fachverband der Holzindustrie Österreichs