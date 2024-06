JOKA präsentiert im Rahmen der Hausmesse „Furnitour“ die neue Wohnserie „Vita“

JOKA „Vita“ ist nicht nur ein Möbelstück, sondern ein hochwertiges und nachhaltiges Wohnkonzept, welches den Ansprüchen der JOKA Kunden mit Sicherheit gerecht wird.

JOKA „Vita“ bietet die Möglichkeit, das Möbel ganz nach den persönlichen Vorlieben zu gestalten und zu arrangieren. Egal ob klassisch, minimalistisch oder extravagant – mit JOKA Vita ist nahezu alles möglich.

Ein absolutes Highlight der Wohnserie „Vita“ ist die lose und besonders komfortable Sitzpolsterung. Diese sorgt nicht nur für eine angenehme Sitz- und Liegefläche, sondern ist darüber hinaus für eine extra Portion Gemütlichkeit in den beiden Härtegraden soft oder kompakt wählbar. Die 2-Sitzer Couch mit oder ohne Ablage, die 3-Sitzer Couch, die Chaiselongues in schmaler und breiter Ausführung sowie die Armlehne bzw. Seitenwand, bieten

eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Dank der einfachen Steckverbindung lassen sich die einzelnen Elemente mühelos kombinieren und so den aktuellen Bedürfnissen anpassen.

Entdecken Sie mit JOKA „Vita“ eine neue Dimension der Wohnraumgestaltung und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Tauchen Sie ein in die Welt der Möglichkeiten und kreieren Sie ein persönliches Wohlfühlambiente ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen, oder lassen Sie sich von unseren Zusammenstellungen unter https://www.joka.at/wohnen/wohnserien/vita inspirieren.

Hier sind einige Merkmale, die JOKA „Vita“ besonders machen noch einmal für Sie zusammengefasst:

1. Sitzkomfort: Die lose und besonders komfortable Sitzpolsterung sorgt für eine angenehme Sitz- und Liegefläche und ist in den beiden Härtegraden soft oder kompakt wählbar.

2. Modularität: JOKA Vita besteht aus verschiedenen Elementen wie 2- oder 3- Sitzer Couches, Chaiselongues, Armteilen und Seitenwänden, die Mithilfe einer innovativen Steckverbindung mühelos kombiniert und angepasst werden können. Dadurch können Kunden ihre Möbel ganz nach ihren persönlichen Vorlieben gestalten und immer wieder neu arrangieren.

3. Anpassungsfähigkeit: Ob als gemütliche Couchlandschaft, praktische Schlafgelegenheit oder elegante Sitzgruppe – mit JOKA Vita sind der

Kreativität keine Grenzen gesetzt.

4. Qualität und Design: JOKA Vita überzeugt nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch sein hochwertiges Design und die

erstklassige Verarbeitung. Die Möbelstücke sind sorgfältig gefertigt und vereinen zeitlose Eleganz mit modernem Komfort.

JOKA „Vita“ kann in den JOKA Schauräumen bereits besichtigt und getestet werden.

Weitere Informationen unter www.joka.at/schauraeume

Das JOKA Team bei der Furnitour

Weitere Informationen finden Sie unter www.joka.at

Quelle: Joka