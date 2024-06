Erfolgreiche Hausmesse bei SEDDA im Zuge der Furnitour 2024

Die Familie Ragailler war mit der Hausmesse sehr zufrieden

Am ersten Messetag herrschte großer Andrang zum Release der neuen Designer Outdoor Lounge Gibraltar. Wegweisende Neuheiten wie GIBRALTAR und AMBRA manifestierten weitere Highlights des Hauses.

In punkto Digitalisierung setzt SEDDA neue Maßstäbe und präsentierte seinen 3D Polstermöbel-Konfigurator, der neben der 3D Visualisierung, automatisiertem Angebots- und Bestellwesen, jetzt auch konfigurierte Möbel als 3D Datei für gängige Planungsprogramme exportieren kann. So wird der Beratungs- und Planungsaufwand für Händler deutlich reduziert.

Besonderer Programmpunkt war die erstaunliche Reinigungsvorführung der Q2 Markenstoffe der Rohleder Textilmanufaktur aus Deutschland.

Für Architekten und Hoteliers bot SEDDA mit seiner „Architects of Comfort“ Ausstellung zwei abgestimmte Musterzimmer mit Betten und Schlafsofas, sowie neue Wellnessliegen für den Spa Bereich als Inspiration.

Abgerundet wurden die Messetage mit Führungen durch die Hallen der österreichischen Möbelmanufaktur von Geschäftsführer Roland Ragailler persönlich.

Die Neuheit SEDDA GIBRALTAR

Sommerliche Drinks, Spezialitäten vom Grillweltmeister und Musik von Saxophon-Jungtalent Marvin rundeten das Messe-Opening grandios ab.

Modell AMBRA

Das komfortable Sofa verführt mit organisch soften Formen und großzügigen Sitz- und Liegeflächen. Die fix gepolsterte Rückenlehne mit soften Lehnkissen und die Federkern Deluxe Polsterung, sorgen für einen mittelfesten und langlebigen Sitzkomfort. Ein durchgehender Sockel bis zum Boden verleiht der Lounge die voluminöse Anmutung und verbirgt smarte Funktionalitäten. Die elektrische Schlafbankfunktion ist wahlweise mit Akku erhältlich, so kann AMBRA in anmutiger Eleganz frei im Raum platziert werden. Mit dem patentierten Infrarot-Tiefenwärme System verwandelt sich die Liegefläche der Couch im Nu in eine Wellnessliege, ohne Elektrosmog zu erzeugen. Energieeffizienz und höchste Sicherheit sind gewährleistet. Bezogen mit dem edlen Q2 Boucléstoff der Rohleder Textilmanufaktur liefert die Lounge haptisch wie optisch ein Fest für die Sinne. Die innovative Hightex Faser ist klimaneutral und überzeugt dank einzigartiger Pflegeeigenschaften. Erhältlich ab September 2024.

ROHLEDER

Rohleder stellt mit höchstem Fachwissen qualitativ herausragende Möbelbezugsstoffe und Heimtextilien in allen Variationen von Farben, Strukturen und Dessins her. Damit zählt ROHLEDER nicht nur zu den modernsten Webereien Europas, sondern ist auch der führende europäische Hersteller hochwertiger, design-orientierter Möbelstoffe. Besonders die Q2 Markenstoffe sind ganz ohne chemische Zusätze oder Ausrüstungen und sind für Allergiker geeignet. Desweiteren sind sie waschbar, leicht zu reinigen und verfügen über hohe Lichtechtheitswerte.

DER KONFIGURATOR

ist Nachschlagewerk, wie Planungsprogramm und bietet aufgrund seiner intuitiven Bedienung spielerisches Planen von einfachen bis komplexen Polstermöbeln. Digitalisierte Strukturen mit definiertem Regelwerk sorgen für fehlerfreie Planung und Konfiguration. So ist eine visuelle Unterstützung mit hochauflösenden 3D Renderings im Verkaufsgespräch inkl. aller Maße und Preise möglich. Die Planung in 2D und 3D wird kontinuierlich erweitert. Durch den 3D Export der konfigurierten Möbel können die Daten in diversen Planungsprogrammen importiert und in der Kundenplanung visualisiert werden.

Automatische Preiskalkulation und Angebotserstellung erfolgen auf Knopfdruck. Durch den einfachen Bestellprozess erfolgen weniger Rückfragen beim Lieferanten, dadurch ergibt sich eine enorme Zeitersparnis in der Kundenberatung.

Der Konfigurator funktioniert als Cloud Service und ist daher…

immer auf dem aktuellsten Stand (Kollektionen, Stoffe, Leder, Preise, …)

immer und überall einsatzbereit (Internetverbindung vorausgesetzt)

sowie auf jedem Gerät verwendbar

OBJEKT VISION: Architects of Comfort

SEDDA positioniert sich bewusst als ganzheitlicher Möbelexperte für die gehobene Hotellerie. Das Sortiment umfasst Lounges, Schlafsofas, Polster und Boxspringbetten, Spa Liegen mit Infrarot, Stühle, Loungesessel und Relaxsessel mit Komfort und Klasse. Sonderanfertigungen sind für den Polstermöbelspezialisten keine Herausforderung, mehr denn je sind individuelle Ambientelösungen im Objektbereich gefragt. Ein vielfältiges Sortiment an exquisiten Markenstoffen unterstreicht die besondere Expertise des Hauses.

HANDWERK AUS ÖSTEREICH

Entstanden aus einem kleinen, familiengeführten Handwerksbetrieb, ist SEDDA auch heute noch, Generationen später, in Familienbesitz. Neben den Neuheiten und innovativen Services konnten die Händler auch das Handwerk hautnah erleben.

So entsteht ein SEDDA Möbelstück zu ca. 90% aus echter Handarbeit, nur ca. 10% entfallen auf den Maschineneinsatz für Holz-, Stoff- und Lederzuschnitte.

Alles unter einem Dach: SEDDA vereint an seinem Standort im oberösterreichischen Wallern alle Kompetenzen, die für die Herstellung eines hochwertigen Polstermöbels nötig sind: Tischlerei für Gestellbau, Kleberei und Schaumstoffverarbeitung, Näherei und die Polsterei.

In der Produktion werden modernste Technologien eingesetzt:

Präzise Zuschnitt Technik / Cutter für Optimierung des Ausschusses (Abfalloptimierung)

Lösemittelfreie Schaumstoffverklebung auf Wasserbasis für ein gesundes Arbeits- und auch Wohnklima

(Einsparung von 70.000 l Lösemittel jährlich, schont die Umwelt) Eigene Biomasse Heizung, wo selbst kleinste Holzabfälle für die eigene Heizung der Produktion verwertet werden

Traditioneller Gestellbau mit Massivholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und 3-facher Holzverbindung für enorme Stabilität der Möbel

Recyclingquote von ca 95%

