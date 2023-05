JOKA – Wir präsentieren unsere neuesten Modelle auf der möbel austria

JOKA setzt, nach dem Erfolgspatent FlexiNET®, erneut eine Benchmark in der Entwicklung innovativer Matratzen und präsentiert das fertige Produkt jetzt auf der möbel austria in Salzburg.

Joka Sanremo

Mit „ECODREAM“ hat JOKA bereits heute ein Matratzenkonzept in Serienreife, das den zukünftigen Ansprüchen der Wiederverwertbarkeit zu 100% entspricht. Durch ein ausgeklügeltes Stecksystem, ohne jegliche Klebestellen, in Verbindung mit sortenreinem trennbaren Materialen, kann dieser



Matratzentyp ohne großen Aufwand der Wiederverwertung und dem Recycling zugeführt werden. Das Doppeltuch im Bezug besteht bereits aus recyceltem PET. Im 30.000er Lastwechsel Zyklustest hat die Matratze EcoDream Bestwerte erreicht. Dazu kommt noch ein ausgezeichneter Liegekomfort, mit allen stützenden– und entlastenden Eigenschaften für ein perfektes Liegen und gutes Schlafen:

• Für ein hervorragendes Mikroklima sorgt ein 7–Zonen Taschenfederkern.

• Der abnehmbare Bezug ist bei 60° waschbar

• Als Variante wird es die Matratze mit oder ohne integrierten Topper geben.

• In den üblichen Standardgrößen mit einer Höhe von 21 bzw. 24 cm.

Die Joka EcoDream Matratze

SOJO® lautet der neue Markenname unter dem JOKA gemeinsam mit dem Sonnensegel–Spezialisten Soliday eine neue Outdoor–Möbelkollektion entwickelt hat: Die Serie „Butterfly“ bietet Luxus für Terrasse und Balkon. Dabei ist das „Sunbed“ nicht nur äußerst bequem, es ist auch richtig flexibel: Die Liege kann an drei Seiten in zwei Stellungspositionen hochgeklappt werden. So geht echtes Relaxen! Bezogen wird die edle Liege mit UV–beständigen Sonnensegel–Stoffen, die bereits bestens im Außenbereich erprobt sind. Der Rahmen aus Eiche und die Elemente aus Edelstahl verleihen dem Möbel den außergewöhnlichen und hochwertigen Charakter.

Das Joka Sunbed

Zur Möbelserie »Butterfly« gehören auch ein Hocker, der ebenfalls hochgeklappt werden kann sowie ein praktischer Beistelltisch, der an jeder Seite, ganz nach Belieben, eingehängt werden kann. Zusätzlich wird die Bettenserie „Fiore“ auf der Messe komplettiert, sie ermöglicht die Kombination von 5 unterschiedlichen Kopfhäuptern mit 2 verschiedenen Bettrahmen, mit oder ohne integriertem Lattenrost. Das Doppelbett mit breiter Umrandung verfügt über einen abnehmbaren Volant, der Unterbezug ist klettfähig.

Joka Fiore

Auch im Naturbereich hat JOKA wieder Neues zu bieten: Natürliche Materialien und formschöne Details verbinden sich beim Naturbett „Fresco“ auf harmonische Weise. Dank ausgeklügeltem Stecksystem kommt das Vollholzbett gänzlich ohne Metall aus und ist daher für eine natürliche



Schlafumgebung perfekt geeignet. Und auch im Bereich der Wohnliegen feiert JOKA eine Premiere auf der möbel austria mit der großzügigen Liege „Sanremo“. Sie bietet ausgesprochen viel Platz zum Entspannen. Aber auch für ein Nickerchen zwischendurch oder zum Übernachten ist dieses Sofa bestens geeignet.



Weitere Informationen finden Sie unter www.joka.at

Quelle: Joka