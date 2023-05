Magic Oil Change – Parkettöl aus regionalen und nachwachsenden Rohstoffen

19 Jahre nach der Einführung der ersten Öl-Wachs-Kombination Magic Oil 2K Original wird die Magic Oil Serie durch ein neues Produkt erweitert

Wenn es um nachhaltiges Bauen und Einrichten geht, spielt das Naturmaterial Holz eine wesentliche Rolle. Als Bodenbelag kann Holz durch die zahlreichen Möglichkeiten für die Oberflächenveredelung und für die Renovierung sehr lange genutzt werden und ist auch dadurch besonders nachhaltig. Parkettöle unterstreichen dabei den natürlichen Look, das Holz wird geschützt und bleibt atmungsaktiv. In Verbindung mit der natürlichen Öl-Wachs-Kombination Magic Oil von Pallmann, sorgt ein Fußboden aus Holz zudem für eine bestmögliche Raumluftqualität.

Die Magic Oil Linie zum Veredeln von Parkettböden ist bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil des Pallmann-Produktsortiments und mittlerweile zum Standard für die Parkettbranche geworden. 19 Jahre nach der Einführung der ersten Öl-Wachs-Kombination Magic Oil 2K Original stellen die Würzburger Parkettspezialisten nun ein weiteres Produkt in der Magic Oil Serie vor, das die Reihe an Veränderungen und Verbesserungen konsequent fortführt.

Vom Hanföl zum Parkettöl

Das neue Magic Oil Change ist als 1K- und 2K-Parkettöl erhältlich

Das neue Magic Oil Change, welches als lösemittelfreies 1K- und 2K-Parkettöl erhältlich ist, besteht zu über 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen, die von Landwirten aus der Region Würzburg kommen. Und dabei bringt es die gleichen Nutzungseigenschaften, wie die bisherigen Magic Oil Produkte mit sich: schnelle Trockung, einfache Verarbeitung und natürliche Holzoptik. Im Vergleich zu den bisherigen Produkten wird es jedoch aus kalt gepresstem Hanföl und aus natürlichen Wachsen hergestellt. Entscheidend für die deutliche Reduktion des CO 2 -Ausstoßes ist auch die Tatsache, dass das Hanföl nicht aufwändig chemisch weiterverarbeitet wird. Dadurch reduziert Magic Oil Change den CO 2 -Ausstoß um 60-70 % gegenüber herkömmlichen Parkettölen.

Magic Oil Change reduziert den CO2-Ausstoß um 60-70 % gegenüber herkömmlichen Parkettölen

Die Idee zum neuen Produkt entstand durch den Wunsch nach einem nachhaltigen und unweltfreundlichen Parkettöl. Auch die unbefriedigende Verfügbarkeit von vielen Standard-Rohstoffen zum damaligen Zeitpunkt spielte einen ausschlaggebenden Faktor bei der Produktentwicklung. „Neben dem Nachhaltigkeitsgedanken bei der Nutzung von Rohstoffen aus der Region, ist für uns als Hersteller auch die Verfügbarkeit der Rohstoffe interessant. Insbesondere in der Corona-Zeit haben wir festgestellt, dass die ständige Verfügbarkeit, zum Beispiel von Rohstoffen, die aus Südostasien kommen, nicht selbstverständlich ist. Bei Produkten aus der Region haben wir hier einen klaren Vorteil.“, so Geschäftsführer Stefan Neuberger. Die regionalen Rohstoffe stellten aber auch eine Herausforderung bei der Produktentwicklung dar. „Wir mussten Rohstoffe finden, die für Parkettböden geeignet sind und damit eine Rezeptur zusammenstellen, die wiederum die gewohnten Produkteigenschaften der Magic Oil Serie hervorrufen.“, erklärt Frank Weigl aus der Pallmann Entwicklung. „Mit einer kleinen Menge Hanföl fing es an und jetzt können wir ein neues Parkettöl vorstellen, das die hohen Ansprüche der Pallmann Produktentwicklung, der Anwendungstechnik und unserer Kunden erfüllt“. Magic Oil Change ist einfach in der Verarbeitung, sehr beständig gegenüber mechanischer und chemischer Beanspruchung und es betont die natürliche Farbe und Struktur des Holzes.

Die Verarbeitung des neuen Magic Oil Change ist ebenso einfach, wie bei den bisherigen Magic Oil Produkten

„Magic Oil Change verändert vieles. Für Parkettleger, für Endkunden und für die Umwelt. Denn es besteht nicht nur zu über 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen, sondern der Rohstoff kommt von Landwirten aus der Region Würzburg.“, fasst Frank Weigl aus der Pallmann Entwicklung die Vorteile des neuen Produktes zusammen.

Nachhaltigkeitslabel ECO 2 -CHOICE zeigt CO 2 -Ersparnis an

Magic Oil Change ist zudem mit dem neuen Uzin Utz Nachhaltigkeitslabel ECO 2 -CHOICE gekennzeichnet. Damit werden ab sofort ausgewählte Produkte aller Marken von Uzin Utz gekennzeichnet, die durch ihre angepasste Rezeptur besonders nachhaltig sind und zur CO 2 – Einsparung beitragen. Das neue Label ECO 2 -CHOICE wird auf den Verpackungen der Produkte klar zu erkennen sein. Details zur konkreten CO 2 -Einsparung und Hintergründe zur Berechnung des jeweiligen Produkts können durch Scannen des jeweiligen QR-Codes nachgelesen werden. Bei der Berechnung spielt das Erderwärmungspotenzial (Global Warming Potential, GWP) durch Treibhausgase eine entscheidende Rolle.

Quelle: Pallmann