Kind + Jugend 2023: Auf dem Weg zu alter Stärke

Für die kommende Kind + Jugend vom 7. bis 9. September 2023 zeichnet sich erneut eine positive und international aufgestellte Beteiligung ab. Erwartet werden rd. 850 Aussteller aus etwa 45 Ländern, darunter zahlreiche Top-Unternehmen der Branche ebenso wie eine große Zahl wichtiger kleiner und mittelständischer Anbieter. Zusammen bilden sie das gesamte Angebotsspektrum hochwertiger Baby- und Kinderausstattung kompetent und auf internationalem Niveau ab.

„Mit diesem Ergebnis ist die Kind + Jugend auf dem Weg zu ihrer alten Stärke. Das klare Bekenntnis der Branche zu ihrer Leitmesse unterstreicht auch, welch wichtige Rolle Messen mit internationaler Ausstrahlung im Marketing-Mix von Unternehmen spielen“, so Jörg Schmale, Director der Kind + Jugend. „Dass ich mit einer Messebeteiligung zahlreiche Kunden zu einem Zeitpunkt an einem Ort erreiche, statt viele Kundenbesuche zu machen, macht die Messe so wertvoll – und gleichzeitig auch nachhaltig“, so Schmale weiter. Ein Highlight der Messe ist der Innovation Award. Der renommierte Preis wird seit 2004 in acht Kategorien auf der jährlich stattfindenden führenden internationalen Fachmesse für hochwertige Baby- und Kleinkindausstattung verliehen. Ausgewählt von einer hochkarätigen Fachjury bildet er wie kein anderer Branchenpreis neue Trends und zukunftsweisende Neuentwicklungen ab. Für die Gewinner bedeutet der Award Aufmerksamkeit durch Medien und Handel. Nicht selten ist der Award der Beginn einer erfolgreichen Vermarktung.

In diesem Jahr gibt es wieder branchenbezogene Anpassungen in der Ausgestaltung des Awards. So wurden die beiden Kategorien “World of Moving Kids” und “World of Travelling Kids” zu “World of Moving & Travelling Kids” zusammengeführt. Die „World of Kids Safety“ erhält die Ergänzung „Connectivity“, um dem Thema vernetzte Kinderzimmerwelt eine passende Award-Plattform zu bieten. Mit der im vergangenen Jahr erstmals eingeführten Kategorie „World of Sustainability“ gibt es also wieder acht Bewertungseinordnungen.

Gleichzeitig haben in diesem Jahr alle Bewerber noch die Chance auf eine neue zusätzliche Auszeichnung. Erstmals kooperiert die Kind + Jugend mit hebammen-testen.de. Diese Plattform ist Deutschlands größtes unabhängiges Online-Portal, das Produkte für Schwangerschaft, Babys und Kleinkinder durch zertifizierte Hebammen testen lässt und so interessierten Eltern, aber auch dem Handel wertvolle Impulse gibt.

Aus allen nominierten Produkten im Innovation Award-Wettbewerb der Kind + Jugend wählen Hebammen in diesem Jahr drei Produkte aus, die dann die Zusatzauszeichnung „Midwives’ Choice” erhalten.

Bewerbungen für den Innovation Award in allen acht Kategorien sowie für die Zusatzauszeichnung Midwives‘ Choice sind noch bis zum 22. Juni 2023 möglich. Ausschließlich Aussteller der Kind + Jugend 2023 können sich für die Teilnahme am Award bewerben.

Die nächsten Veranstaltungen:

Kind + Jugend – The Trade Show for Kids’ First Years, Köln 07.09. – 09.09.2023

Kind + Jugend ASEAN – The Premier Trade Show for Baby & Kids Products in ASEAN, Bangkok 25.04. – 27.04.2024

Kind + Jugend – The Trade Show for Kids’ First Years, Köln 03.09. – 05.09.2024

Quelle: Köln Messe