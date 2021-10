Vom 6. bis 8. Oktober 2021 findet in Salzburg mit der küchenwohntrends die Küchenfachmesse für den Alpen-Donau-Adria-Raum statt. Ein Termin, auf den sich die Branche freut: „Endlich wieder eine Präsenzveranstaltung“, so Dietrich Franz, Geschäftsführer KüchenTreff Österreich. „Das ist die erste Möglichkeit seit Beginn der Pandemie, wieder mit Herstellern und anderen Händlern in direkten Kontakt zu treten. Darauf freuen wir uns sehr.“

Für KüchenTreff Österreich ist es der zweite Auftritt auf der Fachmesse. Nachdem der Verband im Februar 2019 seine Aktivitäten in Österreich startete, folgte im Herbst das Debüt auf der wichtigsten Küchenmesse des Landes. Seitdem hat das Team um Dietrich Franz bereits mehr als 40 Händler von dem KüchenTreff-Konzept überzeugen können. „Zwei Jahre liegt unser Auftakt nun zurück und wir haben uns in diesen mehr als 24 Monaten mit unserem Konzept und unserer Philosophie sehr gut etablieren können“, so Dietrich Franz. „Dies wollen wir ausbauen – und ich freue mich, dass mir auf der küchenwohntrends der langjährige Geschäftsführer von KüchenTreff, Franz Bahlmann, zur Seite stehen wird.“ Franz Bahlmann hat KüchenTreff seit der Gründung als Geschäftsführer begleitet. Im vergangenen Jahr übergab er den Staffelstab an die nächste Generation und kümmert sich seitdem um die internationalen Aktivitäten des Verbands.

Hohe Nachfrage nach Handwerk und Individualität

Wie schon der erste Auftritt 2019 steht auch die diesjährige Präsenz auf der küchenwohntrends in Salzburg unter dem Motto „Küche ist unser Handwerk“. Das kommt nicht von ungefähr: „‚Küche ist unser Handwerk‘ bezieht sich auf einen Aspekt, der für den Erfolg auf dem österreichischen Markt entscheidend ist, da bei den Endverbraucher:innen eine besonders hohe Nachfrage nach handwerklicher Qualität und individueller Planung besteht“, erläutert Dietrich Franz. Deshalb sollen zum einen Tischler dabei unterstützt werden, ihre handwerklichen Fertigkeiten in Verkaufserfolg umzumünzen und mit der Integration von Elementen aus der Industrie ihr Spektrum für die Kunden zu erweitern. Zum anderen drückt das Motto aus, dass auch die Planung einer Küche Handwerk ist, das ein hohes Know-how voraussetzt.

Maximale Unterstützung mit größtmöglicher Freiheit

Auf der Messe wird KüchenTreff zeigen und erläutern, wie der Verband seine Mitglieder bei der Positionierung als lokale, starke Marke vor Ort von A bis Z bestmöglich unterstützt. Von der Hilfe bei der Geschäftsgründung über hervorragende Einkaufskonditionen bis hin zur Ausstattung im täglichen Business reichen die Leistungen von KüchenTreff. In der Gestaltung ihrer Corporate Identity bleiben die Mitglieder dabei vollkommen frei: Sie können die KüchenTreff-CI ganz oder teilweise übernehmen – oder ihre eigene Außendarstellung entwickeln. Während die ersten Küchenstudios des Verbands komplett unter eigenem Namen auftreten, werden die Mehrwerte einer starken Marke gerade für kleinere Unternehmer mehr fokussiert. „Besonders kleine und bislang verbandsfreie Küchenstudios und Tischlereien, die einen Rundum-Service und eine persönliche Beratung wünschen, fühlen sich von unserem Konzept sehr angesprochen“, weiß Dietrich Franz, dem die Aussicht gefällt, endlich wieder in den persönlichen Austausch zu gehen: „Auf der Messe werden wir in gewohnt familiärer Atmosphäre ausreichend Zeit haben, Interessenten die Vorteile und Möglichkeiten einer Mitgliedschaft zu erläutern und natürlich auch mit unseren bestehenden Mitgliedern über Vergangenes und Zukünftiges zu sprechen. Wir freuen uns sehr auf das Kennenlernen und Wiedersehen auf der Messe!“

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechentreff.at

Quelle: KüchenTreff