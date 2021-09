Neue Waschmaschinenmodelle von Gorenje

Ab Oktober 2021 wird es noch effizienter: Nicht nur Modelle der Energieklasse B, sondern auch der Energieklasse A werden zur Verfügung stehen. Neben den energieeffizienten Vorteilen liegt die Stärke auch bei diesen Modellen klar in den vielfältigen sowie innovativen Programmen und der einfachen Bedienung:

Extra viel Hygiene für extra saubere Wäsche mit dem innovativen Hygiene-Reinigungsprogramm SterilTub, das die Waschmaschinentrommel sauber hält. Dadurch wirkt es aktiv gegen unangenehme Gerüche, sollten Sie mal Ihre Wäsche in der Waschmaschine vergessen haben.

Wie gewohnt extra viel Schutz: Neben dem gewohnten Schutz vor Wasserschäden, dank AquaStop, sorgt das neue DuraHeat Heizelement für zusätzliche Sicherheit. DuraHeat ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das vor Überhitzung schützt, wodurch es einen äußerst langlebigen Charakter aufweist. Außerdem wird Ihre Wäsche mit der genau gewünschten Temperatur gewaschen.

Das Sicherheitselement DuraHeat geht Hand in Hand mit den innovativen SensoCare Waschsystemen, da sie durch acht Sensoren und weiteren innovativen Lösungen für die optimale Kombination von Temperatur, Wassermenge und Trommelrotation sorgen.

Die Gorenje WaveActive Waschmaschinen begeistern nicht nur während des Waschens, sie sorgen auch für weniger Arbeit danach: Das innovative SteamTech Programm pumpt am Ende des Waschvorgangs eine extra Ladung Dampf in die Waschtrommel, was zusätzlich Falten, Bakterien und unangenehme Gerüche entfernt. So wird nicht nur für saubere, sondern auch für deutlich sanftere und glattere Wäsche gesorgt. Der Glättungseffekt wird durch die WaveActive Trommel mit speziell angefertigten 3D-Rippen verstärkt.

Ihre Kleidung ist nicht nur in guten Händen, sondern auch vor Ihren Kindern sicher. Dank der gewohnten Kindersicherung lässt sich die Waschmaschinentür während des Waschvorgangs nicht öffnen. Auch die festgelegten Programme können nicht mehr geändert werden – dafür müssen Sie nur eine Tastenkombination eingeben.

Gorenje WNEI14APS

