Unter dem Motto „Küche trifft Golf“ hat KüchenTreff eine Event-Reihe mit Punch ins Leben gerufen. Damit verknüpft der Verband zwei Trendthemen und sorgt so dafür, dass seine Händler ihre Markenreichweite in der Region erhöhen – und in sportlichem Ambiente neue Menschen kennenlernen, darunter potenzielle Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende und Partner. Eine Idee, die nicht nur bei den Mitgliedern von KüchenTreff auf fruchtbaren Boden fiel: Eine Reihe illustrer

Sponsoren unterstützt die Event-Reihe, die Anfang Mai mit dem ersten KüchenTreff After Work Golf Cup in Rostock startete.

Franz Bahlmann von KüchenTreff, Irene Gotas von grünergriff, Dana Wetendorf von CityKüchen Dresden und Michael Heinke beim After Work Golf Cup.

Bisher sind es sechs über die gesamte Bundesrepublik verteilte KüchenTreff-Händler, die sich an der Aktion beteiligen. An insgesamt 20 Terminen sind Golfer:innen dazu eingeladen, ihr Handicap zu verbessern. Teilnehmen können alle, die Interesse an dem Trendsport haben. „Beim Golf hat sich in den letzten Jahren ein enormer Imagewechsel vollzogen“, sagt Franz Bahlmann, der ehemalige Geschäftsführer von KüchenTreff, der die Idee zum Event hatte und es gemeinsam mit der neuen Geschäftsführung aus Daniel Borgstedt und Marko Steinmeier auf die Beine gestellt hat. „Golf ist keine elitäre Veranstaltung mehr, sondern ein Sport an der frischen Luft, an dem jede/jeder Spaß haben kann. Das macht ihn zu einem perfekten Netzwerk-Event.“

Regionale Bekanntheit steigern

Die teilnehmenden Küchenstudios profitieren dabei auf mehrerlei Art: Sie lernen potenzielle Kund:innen kennen und haben einen Kommunikationsanlass – was wiederum Reputation und regionale Bekanntheit erhöht. Auch für die sportlichen Gäste lohnt sich die Teilnahme. Wer sich bei den Wettbewerben am besten schlägt, kann auf eine hochwertige Prämie hoffen – zum Beispiel auf einen Kühlschrank oder ein Topfset. Gewinne und Tee-Off-Präsente kommen von unterschiedlichen, namhaften Sponsoren: Haier, Bosch, Ozonos, hansgrohe, grünergriff, Sjöstrand und WMF waren von der Golf-Event-Idee so angetan, dass sie KüchenTreff dabei unter die Arme griffen. Auch sie profitieren von „Küche trifft Golf“: Der Küchenhandel ist für sie ein wichtiger Markenbotschafter und das Sponsoring verstärkt die gegenseitige Kooperation.

„Wir verbinden hier Sport mit Marketing und Netzwerk“, sagt Franz Bahlmann. „Unsere Aufgaben als Verband sind vielfältig. Wir sorgen für gute Einkaufskonditionen, helfen beim Start in die Selbstständigkeit und bei allen Aspekten, die für den erfolgreichen Betrieb eines Küchenstudios wichtig sind – und wir geben Impulse. Zum Beispiel mit ‚Küche trifft Golf’.“

Quelle: KüchenTreff