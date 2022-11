Küche&Co eröffnet einen neuen Standort in Amstetten

Jasmin Ebner, Christoph Berger, Michael Stangl (GF Küche&Co Österreich)

Am 17.11.2022 wurde der neue Standort von Küche&Co in Amstellen eröffnet. Die “Wohnkultur” war vor Ort und sprach mit den neuen Studiobetreibern Jasmin Ebner und Christoph Berger. Die beiden wissen genau, was sie tun: Sie ist gelernte Tischlerin und bereits seit 11 Jahren in der Branche, er ist eigentlich Maurer und mit Leidenschaft als Küchenfachberater und Planer tätig. Für die Beiden kam nur eine Selbstständigkeit in Frage. Insofern war die Eröffnung ihres ersten Küche&Co Studios in Ober-Grafendorf ein konsequenter Schritt. „Für uns war klar, dass wir uns mit Küche&Co selbstständig machen wollten. Der Austausch mit anderen Küche&Co Studios, Hilfe bei Gestaltung, Aufbau, Werbung, Abwicklung durch die Küche&Co Zentrale, das alles ist sehr hilfreich“, schwärmt Jasmin Ebner. So verwundert es nicht, dass die Beiden nun ihr zweites Studio in Amstetten in der Nähe eines Shoppingcenters und der Fußgängerzone eröffnen.

Christoph Berger erklärt: „Das ist ein Küchen- und Wohnstudio, denn wir sind der Überzeugung, dass man mit Küchenmöbeln auch sämtliche anderen Räume bestücken kann.“

Zahlreiche Gäste bei der Eröffnung des neuen Studios

Geht net, gibt’s net!

Auf 160m² können sich Kunden durch 4 Küchen, Wohnzimmer, Hauswirtschaftsraum, Speis, Vorraum und Speisezimmer inspirieren lassen. Eine Küche für Kochveranstaltungen und eine

Spielecke für die lieben Kleinen wurden natürlich auch nicht vergessen. Der Küchenkauf startet bei den Beiden mit einer Bedarfsanalyse im Studio oder beim Kunden zuhause, danach

erstellen die beiden Küchenprofis eine entsprechende Präsentation der Küche in einer 3D Computerplanung inklusive VR-Brille. Dabei sind ihnen die Wünsche der Kunden sehr wichtig.

Man kann sicher sein, dass Geräte wie ThermoMix oder andere Küchenmaschinen bei der Planung nicht vergessen werden. Die perfekte Arbeitsplattenhöhe für ergonomisches Arbeiten

ist für das Paar eine Grundvoraussetzung, ebenso achten die Beiden darauf, dass alles einfach und schnell zu reinigen ist.

Mit Lieferanten rundum Küche bestehen gefestigte Beziehungen. Dazu gehören auch RA Raumausstatter mit seinem Angebot an Vinylböden, Sonnenschutz, Polsterarbeiten und Malerei sowie Fliesen Hofegger. Christoph Berger berichtet: „Wir sind sehr naturverbunden, deshalb greifen wir auch immer wieder gern auf Granitarbeitsplatten idealerweise in Kombination mit Echtholzfurnierfronten zurück. Das sieht nicht nur toll aus, sondern ist auch sehr hochwertig.“ Komplette Wohnkonzepte werden auf Kundenwunsch gern erstellt und auch individuelle Tischlerarbeiten durchgeführt. Alles gemäß dem Motto „Geht net, gibt’s net!“. Und Jasmin Ebner ergänzt: „Wir stehen für: familiär, ehrliche Preise, alles aus einer Hand. Das heißt, es gibt einen Ansprechpartner für alle Bereiche, Profi-Montagen und, und, und….“

Marketingleiterin Romana Bütehorn (im Bild rechts) bei der Eröffnung des neuen Studios



Attraktive Aktionen und lukratives Eröffnungsangebot

Am 18. und 19.11.2022 ist es dann soweit und Kunden können sich bei der Eröffnung auf Faschingskrapfen, Freibier und Kinderschminken freuen. Und wer dann auch gleich noch seine Traumküche mit Jasmin Ebner und Christoph Berger plant, den erwartet ein attraktives Eröffnungsangebot: Bei den ersten 10 Küchen ist ein Geräteset von Siemens mit Backofen

mit Pyrolyse, Geschirrspüler und Kühl-Gefrierkombi gratis dabei. Schnell sein lohnt sich also.

Küche&Co Studio Amstetten

Neu in Graben 31, 3300 Amstetten

Telefon / Fax: +43 676 957 16 – 02 oder – 03

Email: amstetten@kueche-co.at

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuecheco.at

Quelle: Küche&Co