Die EK Passion Stars 2022 sind an Ort und Stelle!

In Paderborn freute sich Astrid Hunstig, Inhaberin von HappyBaby Hunstig, über den Besuch aus Bielefeld. Ihren Passion Star für passionierten Wagemut hat sich die Unternehmerin nach Ansicht der Jury besonders damit verdient, dass sie im familiären Baby-Fachgeschäft bereits 1998 visionär mit einem Online-Shop gestartet war und allen Widerständen zum Trotz auch digital keinen Zentimeter von ihrem Weg abgewichen ist. Das Ziel damals und heute: auf allen Kanälen nah ran an die Kunden! Dazu kamen 2016 der mutige Bau eines Hochregallagers in einem Gewerbegebiet und kostspielige Erweiterungen des Ladenlokals in finanziell angespannten Corona-Zeiten – ganz nach dem Motto „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“

In der niederländischen Stadt Assen hat der Passion Star für Einkaufskultur der Superlative den richtigen Platz gefunden. Genauer gesagt, im 1897 gegründeten Warenhuis Vanderveen. Der Prachtbau verbindet in Perfektion alte Bausubstanz mit modernen architektonischen Elementen. Im Inneren inszeniert Preisträger und Managing Director Nico Vanderveen mit seinem Team den Geschäftsalltag wie ein immersives Theaterstück, das die Kunden in die Vorstellung einbezieht. Eine wichtige Rolle spielt die Symbiose aus Kaufhaus und Kultur. Veranstaltungen wie Buchpräsentationen, Konzerte, Autorenlesungen oder die Ausstellungen zeitgenössischer Maler prägen das Leben im Kaufhaus, das mit 17.500 qm und 60 Abteilungen auf Fachhandelsniveau zu den größten und innovativsten Häusern des Landes zählt. Das Vanderveen´sche Credo: „Wer aufhört, andere zu inspirieren, wird langweilig. Und Langeweile ist der Niedergang einer jeden Beziehung – auch zwischen Händlern und Kunden.“

Nachhaltiger lässt sich kaum handeln: Beim Rundgang mit Geschäftsführer Bernd Titius durch die sechs Einkaufswelten der Pecht Shoppingwelt in Bad Neustadt a. d. Saale wird klar, dass hier Überzeugungstäter am Werk sind. Hinter dem „Nachhaltigkeit Geprüft“-Logo von Pecht stecken Marken, die unter Einhaltung von ökologischen und sozialen Standards produzieren und mit entsprechenden Siegeln wie Bio-Cotton, FSC oder Fair-Trade ausgezeichnet sind. Darüber hinaus ist die Förderung z. B. von Sportvereinen, Freiwilligen Feuerwehren und Kindergärten oder die Teilnahme am „Fair Trade Netzwerk“ Kennzeichen einer regionalen Verwurzelung, die mit der Überzeugung Hand in Hand geht, dass jeder einzelne Verantwortung für den Erhalt dieser Welt übernehmen muss. Der Lohn der guten Taten: der Passion Star für sichtbare Nachhaltigkeit.

Most Wanted: die Passion Star-Gewinner 2023

Auch das laufende Jahr wird nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und den daraus resultierenden Folgen in die Annalen des Handels eingehen. „Der Gegenwind im Einzelhandel war selten stärker – entsprechend hoch ist die Leistung aller Unternehmerinnen und Unternehmer einzuschätzen, die sich davon nicht vom Kurs abbringen lassen. Ich bin sicher, dass die Entscheidung für die Gewinner des EK Passion Stars 2023 nicht leichter wird“, schaut Dr. Claudia Wasser schon jetzt auf die nächste Auflage der Award-Verleihung.

