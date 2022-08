Küchen-Neuzugänge, die für frischen Wind sorgen: Beko Beyond Dunstabzugshauben

So gibt es für jede Küche und jeden Herd die passende Dunstabzugshaube. Ausgestattet mit intelligenten Funktionen, kinderleichter Bedienbarkeit und stimmigem Design sind sie ideale Helfer im Haushalt, sorgen für reine Luft beim Kochen und bringen frischen Wind in jede Küche!

Beyond ist die neue Linie von Beko, bei der sämtliche Parameter verbessert wurden. Entstanden sind Geräte, bei denen Design, Technologie, Funktionen und Nutzerfreundlichkeit auf den allerneuesten Stand gebracht wurden. Jedes Produkt aus der Beyond Serie verbindet durchdachte technologische Neuerungen mit einer praktischen Handhabung und modernem Design.

Beko Beyond Dunstabzugshaube Lifestyle

Neu im Sortiment sind die Dunstabzugshauben, die mit leistungsstarker Lüftung für ein entspanntes Kocherlebnis sorgen. Störende Gerüche, Dünste und Wasserdampf werden eingesaugt, bevor sie sich im Raum verbreiten. So bleibt die Küche frisch und hygienisch, ganz ohne zusätzlichen Aufwand. Die innovativen Geräte verfügen über drei bis vier Leistungsstufen, Aktivkohlefilter, Touch Steuerung und sind dazu in verschiedenen optischen Ausführungen erhältlich. Sie sorgen dafür, dass Gerüche und Dämpfe sofort eingesogen werden und sich erst gar nicht auf Textilien und Oberflächen absetzen können. Ob Inselhaube, Schräghaube oder Kaminhaube – mit den neuen Geräten bleiben keine Wünsche offen und für alle Ansprüche gibt es das passende Gerät. Auch in der Größe kann variiert werden, da fast alle Dunstabzugshauben der Kollektion sowohl mit 60 cm als auch mit 90 cm Breite erhältlich sind.

Um die Suche nach dem idealen Gerät zu erleichtern, sind die Produkte in vier verschiedene Segmente eingeteilt und jedes Haushaltsgerät aus der Beko Beyond Serie mit einer Kennzeichnung versehen. Je höher die Nummer, desto mehr können die Geräte. b100 sind klassische Einstiegsmodelle, die mit praktischen Technologien ausgestattet sind, b300 sind Geräte mit noch mehr Funktionalität und dem besonderen Design-Augenmerk, bPRO500 sind Produkte mit einer breiten Palette an Komfortlösungen sowie Designs und bPRO700 sind High Performance-Geräte mit absoluter Top-Ausstattung.

Der Alleskönner unter den Geräten

Es gibt für alle Küchen die Beko Beyond Dunstabzugshaube. Egal, ob sich der Herd in der Mitte oder am Rand befindet. Für all jene, die besonders viel Zeit in der Küche verbringen, eine Kochinsel mitten in der Küche haben und auf der Suche nach bestem Equipment sind, ist die HCI 91845BXH genau das richtige Gerät. Die Inselhaube ist ein bPro700 Gerät und kann daher einiges. Sie verfügt über vier Leistungsstufen, ausgezeichnet mit der Energieeffizienzklasse A, sorgt sie mit vier LED-Lampen für die richtige Beleuchtung und hat einen Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb inkludiert. Wie alle Dunstabzugshauben der Beyond Serie ist sie abluft- und umluftfähig und ist als leistungsstarkes High-End Gerät passend für leidenschaftliche Hobbyköch:innen.

Alltagshelfer, die mehr können

Die Dunstabzüge der Beko Beyond Serie, gekennzeichnet mit b300, sind ideal für den Alltagsgebrauch. Die 90 cm breite Schräghaube BHCA94640BH verfügt über drei Leistungsstufen, eine Touch Control Steuerung, weiße LEDs sowie zwei Metallfilter und ist alternativ auch in einer Breite von 60 cm erhältlich. Die BHCA96641BBHS ist ähnlich aufgebaut, auch in 60 oder 90 cm zu haben und hat sogar vier Leistungsstufen. Und die dritte Schräghaube HCA92641BH gibt es mit drei Leistungsstufen, einer Breite von 60 oder 90 cm und einer praktischen LED-Beleuchtung. Klein, aber fein ist die Schräghaube HCA62620BH, die mit 60 cm Breite, drei Leistungsstufen und zwei Metallfiltern genauso mit den anderen Dunstabzügen mithalten kann. Auch ein Aktivkohlefilter ist in den neuen Geräten integriert und sorgt für einen einwandfreien Umluftbetrieb.

Beko BHCA94640BH

Mit der 90 cm breiten BHCB93640BH oder der 60 cm breiten BHCB63640BH ergänzen zwei attraktive Kaminhauben das Beyond Sortiment Die Beyond Dunstabzugshauben sind als b300 Geräte gekennzeichnet und haben drei Leistungsstufen mit 180 – 413 – 645 m³/h Abluftleistung und eine benutzerfreundliche Touch Control Steuerung. Inkludiert sind außerdem ein Aktivkohlefilter und Luftweiche für den Umluftbetrieb und mit Energieeffizienzklasse A beweisen die Kaminhauben, wie sich effiziente und energiesparende Nutzung vereinen lassen.

Beko BHCB93640BH

Preis und Verfügbarkeit

Ab sofort sind die Beko Beyond Dunstabzugshauben zu folgenden unverbindliche Preisempfehlungen erhältlich: HCI 91845 BXH für 1.403 Euro, BHCA94640BH für 633 Euro, BHCA64640BH für 566 Euro, BHCA96641BBHS für 674 Euro, BHCA66641BBHS für 606 Euro, HCA92641BH für 633 Euro, HCA62641BH für 552 Euro, HCA62620BH für 552 Euro, BHCB93640BH für 539 Euro und BHCB63640BH für 471 Euro.

Beko BHCA64640BH

Mehr zu Beko Beyond: https://www.youtube.com/watch?v=VPtFT3u4y7U

Weitere Informationen finden Sie unter www.beko.com/at-de

Quelle: © Beko Grundig Österreich AG