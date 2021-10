küchenwohntrends & möbel austria 2021: Jetzt wurden die Pforten in Salzburg geöffnet

Gestern hat das Messedoppel küchenwohntrends & möbel austria in Salzburg begonnen. Die gute Stimmung in der Branche ist auf der Messe zu spüren. Die Aussteller sind mit der Qualität des Besuchs sehr zufrieden und berichten über gute und konstruktive Gespräche. Die Zeit in der Pandemie ohne Messen hat gezeigt, wie wichtig der persönliche Kontakt zwischen der Industrie, dem Großhandel und dem Handel ist. Was eignet sich da nicht besser als das erfolgreiche Fachbesuchermesseformat in Salzburg als Plattform?

Besuchen Sie über 200 Aussteller und Marken endlich wieder ganz persönlich.

Die über 200 teilnehmenden Aussteller und Marken finden Sie hier: alle über 200 teilnehmenden Aussteller sehen

Hochkarätige „Podium Events“

Die etablierten „Podium Events“ 2021 glänzen erneut mit hochkarätigen Themen und Referenten, kaum auf einem anderen Business-Event sind gute Geschäfte so eng verzahnt mit konzertiertem Wissenstransfer.

Einen ausfühlichen Bericht über die küchenwohntrends – möbel austria lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Wohnkulur.

Quelle: trendfairs