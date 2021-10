Falmec verstärkt Vertrieb mit Fabian Bien

Der 29-jährige Küchenfachverkäufer und Wirtschaftsfachwirt übernimmt ab Oktober 2021 die Region Nordrhein-Westfalen in den Postleitzonen 40 und 50. Das bisher umsatzstärkste Gebiet wurde seit 2007 von Ronny Müller mit aufgebaut, der jetzt die Verkaufsleitung für Falmec Deutschland und Österreich übernimmt.

Fabian Bien, zuletzt Gruppenleiter bei dem Mönchengladbacher Traditions-Einrichtungshaus Knuffmann für hochwertige Möbel, Küchen und Wohnaccessoires, kommentiert seine neue Herausforderung: „Mit meiner Leidenschaft für Marken freue ich mich, meine Erfahrungen in den weiteren Ausbau von Falmec einzubringen. Mich überzeugt insbesondere das Potenzial der innovativen Lüftungslösungen von Falmec, die neueste Technologie mit ausgezeichnetem Design verbinden.“

Falmec feiert 2021 das 40-jährige Bestehen und auch die deutsche Niederlassung am fränkischen Standort Adelsdorf nahe Erlangen hat sich seit Gründung im Jahr 2005 erfolgreich entwickelt. Von dort aus wird auch Österreich betreut.

In Deutschland arbeiten aktuell 30 Mitarbeiter, davon neun im Außendienst in Deutschland und zwei in Österreich. Der Umsatz konnte beständig gesteigert werden und betrug 2020 insgesamt ca. 15 Millionen Euro, so Ahmet Haskic, Leitung Marketing und Vertrieb.

Frische Luft für mehr Lebensqualität

Falmec wurde 1981 in Vittorio Veneto (Treviso/Venedig) von Danilo und Maurizio Poser gegründet. Das Unternehmen gilt heute als ein weltweit führender Hersteller von geräuscharmen Dunstabzugshauben und bietet kreative Lösungen zur Luftreinigung im Raum. Sämtliche Produkte werden komplett am Stammsitz entwickelt und produziert und vereinen technologische Innovation, Design und Qualität mit hoher Kreativität und italienischer Fertigungstradition. Nachhaltigkeit wird bei Falmec seit jeder konsequent täglich gelebt. Von den Gebäuden, die unter grünen Maßstäben konzipiert sind, über die Verwendung der Materialien bis hin zur Verpackung setzt Falmec seit Gründung auf einen grünen Fußabdruck.

Fabian Bien, Ronny Müller

