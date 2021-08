küchenwohntrends und möbel austria 2021 – über 200 Aussteller live im Messezentrum Salzburg

Wie wichtig Messen und Veranstaltungen sind, wird der Branche immer mehr bewusst. Dieses Jahrhunderte alte Erfolgskonzept als Plattform zwischen Hersteller, Großhandel bzw. Käufer ist noch immer das Maß aller Dinge durch den persönlichen Austausch und die Möglichkeit Produkte „zu erleben“.

Gerade nach den erfolgreichen Formaten wie der küchenwohntrends als Messedoppel mit der möbel austria in Salzburg oder die area30 in Löhne gibt es sowohl von Ausstellerseite als auch von Besucherseite trotz Pandemie eine rege Nachfrage.

Mag. Sandra Kolleth

“Wir haben den Austausch mit unseren Handelspartnern und innerhalb der Küchen- und Möbelbranche im Rahmen einer physischen Messe sehr vermisst! Daher freuen wir uns schon sehr auf unsere Teilnahme an der küchenwohntrends in Salzburg und viele spannende Gespräche am Miele Stand.”

In Salzburg erwarten Sie zwischen dem 6. und 8. Oktober 2021 über 200 Aussteller und Marken sowie viele weitere Highlights:

• kostenfreier Eintritt und Catering

• spannende und zukunftsorientierte Podium Events

• Küche und Wohnen in einer Halle

• aus Deutschland vignettenfreie Anfahrt möglich

• ein Test ist für Sie vor Ort kostenfrei möglich

Messetermin: Mittwoch, 6. Oktober bis Freitag, 8. Oktober 2021

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechenwohntrends.at oder unter www.moebel-austria.at

Quelle: Trendfairs

Haben Sie Fragen zum Messedoppel küchenwohntrends und möbel austria?

Gerne sind wir für Sie da. Bestens schreiben Sie mir hier bzw. rufen Sie mich an unter +49 171 770 1014 oder chatten Sie mit uns (einfach auf der Website rechts unten klicken).

Ich freue mich, von Ihnen zu hören und Sie bald in Salzburg zu sehen.

Herzliche Grüße

Michael Rambach