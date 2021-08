Markus Nahodil verstärkt pronorm in Österreich

Viel Branchen-Erfahrung bringt Markus Nahodil mit durch seine erfolgreichen Tätigkeiten sowohl im Handel als auch in der Industrie.

“Wir freuen uns, dass wir mit Markus Nahodil einen Vertriebsprofi für uns gewinnen konnten und sehen damit große Chancen, auf dem österreichischen Markt weiter zu wachsen. Für bestehende Kunden bieten wir eine optimale Beratung vor Ort und stärken damit die für uns so wichtige Kundenbindung. Darüber hinaus sehen wir mit unserem umfangreichen Sortiment viele Möglichkeiten, neue Kunden in Österreich für pronorm zu gewinnen” so Udo Helweg, pronorm Verkaufsleiter D-A-CH.

Markus Nahodil

Weitere Informationen finden Sie unter www.pronorm.de

Quelle: pronorm Küchen