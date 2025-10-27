Kunstwerk zum Anfassen – SCHOCK präsentiert den vierten Film seiner Kampagne „Nicht alltäglich. Jeden Tag.“

Zentrum des Alltags: SCHOCK würdigt die Rolle der Küchenspüle als das Highlight und Designobjekt einer jeden Küche

Faszination in allen Facetten

Im Mittelpunkt steht ein Abendmoment: Die Protagonistin des Clips Gloria, kehrt nach einem Dinner mit Freundinnen nach Hause zurück, als ihr Blick in der Küche an der Spüle hängen bleibt. Was folgt, ist ein Tagtraum zwischen Kunstgalerie und Fantasie – voller barocker Elemente, surrealer Objekte und leuchtender Farben. Mitten in dieser Szenerie: eine SCHOCK Spüle in Berry. Der Film verbindet Funktion mit Faszination. Und bringt damit auf den Punkt, was SCHOCK unter Design versteht: Ästhetik, die berührt. Oberfläche, die begeistert. Farbe, die leuchtet. Oder eben: ein Kunstwerk zum Anfassen.

Ein Kunstwerk zum Anfassen und Designobjekt höchster Funktionalität zugleich: die Küchenspüle Tia D-100L von SCHOCK in der Farbe Berry

Das Zentrum des Küchenalltags

Die im Mittelpunkt stehende Küchenspüle Tia D-100L in der Farbe Berry steht stellvertretend für SCHOCKs Gestaltungsanspruch: mutig im Ausdruck, klar in der Linie, hochwertig im Premium-Material CRISTADUR®. Dabei bleibt sie wie alle Produkte aus Regen zu 100 % funktional und wird zu dem, was sie sein soll: das Highlight jeder Küche.



Mit dem Schwerpunkt auf das Thema „Design“ setzt SCHOCK seine 2025 gestartete Markenkampagne konsequent fort – emotional, aufmerksamkeitsstark und mit einem Augenzwinkern. Ziel ist es, die Spüle aus ihrer Nebenrolle als Selbstverständlichkeit an ihren wahren Platz zu rücken: Im Zentrum des Küchenalltags. Als Designobjekt und Statement.

Masterfilm: „Kunstwerk zum Anfassen“

