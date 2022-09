La Cuisine: Unvergessliche Genussmomente im neuen Kochstudio der Villeroy & Boch AG

Nach dem praxisorientierten Workshopteil werden die auf den aktuellen Dining & Lifestyle-Produkten stilvoll präsentierten Gerichte in geselliger Runde verspeist. Die Gäste lernen Villeroy & Boch von einer anderen Seite kennen und genießen ihre Foodkreationen in einem besonderen Ambiente.

Einst industrielles Farblabor – heute modernes Kochstudio

La Cuisine vereint sowohl Spuren vergangener Unternehmensprozesse als auch eine professionelle Küchenausstattung. Bei den Renovierungsarbeiten wurden unter anderem Farbrezepturen an den Wänden erhalten sowie historische Bodenfliesen freigelegt. Kombiniert mit einem zeitlosen Interior Design, einer top ausgestatteten Küche mit Möbeln von Villeroy & Boch und Küchengeräten von Bosch entsteht im Gewölbekeller ein außergewöhnliches Ambiente, das La Cuisine einzigartig macht. Bis zu 16 Personen können sich pro Kurs als Einzelteilnehmende oder als Gruppe anmelden. Die Inhalte orientieren sich an beliebten saisonalen Themen und aktuellen Foodtrends. In herbstlicher Vorstimmung ist aktuell so zum Beispiel der Kurs „Wild auf Wild“ sehr beliebt. Aber auch für Vegetarier:innen und Veganer:innen werden raffinierte Konzepte angeboten, die zum Nachkochen anregen.

Egal, ob Geschenkidee, Me-Time, Teamevent oder Feierlocation – La Cuisine verspricht ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis für alle Genussliebhaber:innen. Buchungen sind einfach und schnell auf der Landingpage von La Cuisine möglich: https://lacuisine.villeroy-boch.com/

Quelle. Villeroy & Boch