SCHOCK auf der area30: Bunte Küchenvielfalt im Home of Colourful

Die Premium-Materialität CRISTADUR® Green Line besteht zu ~ 99 % aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen und glänzt optisch mit besonderer Farbtiefe in Reinweiß, Schwarz oder Taupe. 2023 wird SCHOCK nun die Farbpalette für die CRISTADUR® Green Line um vier Farben erweitern: Dusk ergänzt die aktuelle Auswahl mit einem intensiven Dunkelgrau-Ton. Dieses Allround-Talent passt sich in verschiedenste Farbkonzepte und Einrichtungsstile ein – und sorgt zum Beispiel im skandinavischen oder Industrial-Style, in Kombination mit Hölzern oder Metall, für einen coolen Look.

Noch mehr Farbe bringen drei weitere Töne aus dem Home of Colourful in die Küchen: Lavender ist ein ruhiges Violett, das aufregende Akzente setzt – und sich stylish mit hellem Holz, Stein und schlichten Farben kombinieren lässt. Auch Muscari, der erfrischende Blauton, ist ein echtes Multitalent: Mit ihm lässt sich vom Landhaus über maritim bis zu modern jeder Küchenstil aufwerten. Die vierte neue Green Line Farbe ist Ivy: Dieser neue Ton erinnert mit seinem intensiven Dunkelgrün an satte Wälder und Sträucher. Wie in der Natur passt er damit auch in der Küche bestens zu Beeren(-Tönen), Holz oder Weiß – und perfekt zum Interior-Trend Urban Jungle.

Kiruna erweitert die CRISTADUR® Green Line

Die drei neuen Modelle der Kiruna-Serie aus der nachhaltigen Premium-Materialität ist als einzige Spülenreihe von SCHOCK in allen sieben Green Line Farben, den sogenannten Green Colours, verfügbar. Durch ihr zeitloses Design, gepaart mit den Green Colours, werten die Kiruna Modelle große und kleine Küchen auf. Besonders im Unterbau wirken sie modern und edel zugleich, während die Farbvarianten eine individuelle Akzentuierung des Arbeitsbereiches ermöglichen.

Auch in ihrer Funktionalität überzeugt der Neuzugang: Durch das große Becken, mit dem alle drei Modelle aufwarten, wird die Reinigung von sperrigem Geschirr und das Spülen tiefer Töpfe – darunter auch Woks und Backbleche – zum Kinderspiel, während die integrierte Stufe das Einhängen und Auflegen von Zubehör zum Vorbereiten frischer Speisen erlaubt. Die drei in ihrer Größe unterschiedlichen Kiruna Spülen können dabei flexibel in Auflage oder Unterbau – je nach Modell für einen Unterschrank von 50 cm, 60 cm oder 80 cm Breite – montiert werden.

Moderne Modulspüle im Scandi-Style

Erweitert wurde zudem die Kallio Familie um ein weiteres Modell: Die neue Kallio M-100 hat ein „grünes Herz“ und ist eine moderne Interpretation des klassischen Spülsteins – besonders im Farbton Day, einem Reinweiß. Kallio M-100 bedient die Nachfrage nach dem trendigen Scandi-Style und ist gleichzeitig die Antwort auf den Kundenwunsch nach einer zeitgemäßen Modulspüle aus Quarzkomposit für den 60-cm-Unterschrank. Dabei bietet das großzügige Becken viel Raum für Töpfe und Pfannen, während die leicht angeschrägte Beckenvorderseite ergonomisches Arbeiten und die unkomplizierte Reinigung von Backblechen erlaubt. Funktional sind auch die Abtropfrillen für Spülutensilien bzw. zum Abtropfen von Schneidebrettern designt. Ab 2023 wird die gesamte Kallio Familie zusätzlich im neuen Farbton Dusk erhältlich sein.

Nachhaltigkeit trifft Multifunktion

Scandi-Style mit Kallio, die neue Serie Kiruna – die Welt der CRISTADUR® Green Line wächst und wächst. Ab 2023 werden nun auch zwei bereits bekannte Modelle exklusiv in der nachhaltigen Premium-Materialität angeboten: Die CRISTADUR® Spülenserie Horizont ist ein Klassiker für den modernen, flexibel nutzbaren Spülbereich. Zusammen mit dem multifunktionalen Food-Prep-Assistenten Prepstation wird sie nun eine der exklusiven CRISTADUR® Green Line-Serien. Die beispiellose Vielseitigkeit, mit der die Arbeit in der Küche deutlich komfortabler wird, ist damit auch noch nachhaltiger zu haben.

Mit neuem Modell in die Quarzkomposit-Welt einsteigen

Formhaus D-100LS heißt das neue Modell für alle, die die Quarzkomposit-Welt für sich entdecken möchten. Denn mit der neuen D-100LS wird die beliebte CRISTALITE® Einstiegsserie noch attraktiver. Das neueste Formhaus Modell überzeugt mit extragroßem Becken und einer verkürzten Abtropffläche und ist somit das multifunktionale Raumwunder für kleinere Küchen. Für noch mehr Vielfalt auf weniger Raum steht die Formhaus D-100LS in den Farben Nero, Onyx, Asphalt und Croma zur Verfügung.

Schock Formhaus D-100LS

Noch mehr Neues: Armaturen und Zubehör

SCHOCK ist nicht nur ein innovativer Hersteller von Quarzkomposit-Spülen, sondern bietet auch passende, hochwertige Armaturen an. Und selbstverständlich wird es auch in diesem Bereich einige Neuerungen zur area30 geben: Die SCHOCK SC-Armaturenserie ist der Inbegriff von „colourful“. Und ab 2023 gibt es noch mehr Vielfalt, da auch alle neuen CRISTADUR® Green Line Farben für die Armaturen mit patentierter Hülsentechnologie verfügbar sein werden. So können Spüle und Armatur farblich wie auch in Sachen Material perfekt aufeinander abgestimmt werden.

SCHOCK Horizont Prepstation

Des Weiteren gibt es die hochwertige Designarmatur Tanos zukünftig auch in der Trendfarbe mattschwarz. Sie kann mit ihrem dezent eleganten Industriestyle sowohl moderne als auch klassische Küchen aufwerten. Und das Modell Epos wird zukünftig vollfarbig in vielen CRISTADUR® Tönen erhältlich sein – passend zur jeweiligen Spülenfarbe. Und last but not least wird SCHOCK das Leben im Home of Colourful durch eine Vielzahl neuer Zubehörartikel angenehmer machen: Die neue, schmale Silikonabtropfmatte ist die perfekte Ergänzung für alle Spülenmodelle ohne Abtropffläche und schont damit gleichzeitig die Arbeitsplatte. Das zweiteilige, universell einsetzbare Designabtropfgitter kann als Ablage für Utensilien sowie als Abtropfgelegenheit für Schwämme und Geschirr genutzt werden. Ein weiteres Schneidebrett aus nachhaltigem Bambus ergänzt die Spülen Mono N-100S und N-100 besonders gut. Neu im Bunde ist auch eine Eckschale, die durch eine freigelassene Ecke und sich nach unten verjüngenden Innenwänden für nahezu alle SCHOCK Spülen nutzbar ist. Aus spülmaschinenfestem und lebensmittelechtem Kunststoff gefertigt, ist sie ideal zum Abtropfen oder Lagern von Spülutensilien. Damit steht der nächsten Party mit Family & Friends nichts mehr im Wege.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schock.de

Quelle: Schock