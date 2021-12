LEICHT gewinnt den Global Kitchen Design Award 2021

Einzigartige Planungsszenarien, die herausstechen: Die Gewinner:innen des Global Kitchen Design Awards 2021 stehen fest und begeistern mit planerischer Raffinesse und zeitlos moderner Ästhetik. Nach einer zweijährigen Pause kehrte der 2015 erstmals ins Leben gerufene Award in diesem Jahr zurück und demonstriert mit 226 qualitativ hochwertigen Einsendungen aus 19 Ländern einmal mehr die beeindruckende Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten mit dem LEICHT-Portfolio – und das weit über die Grenzen der Küche hinaus. Küchenexpert:innen und -interessierte stellten mit einem Online-Voting zunächst eine Vorauswahl der eingereichten Entwürfe zusammen und eine 25-köpfige Jury aus den Bereichen Design, Architektur und Medien kürte schließlich die Gewinner:innen unter den Küchenplanungsstudios. Die diesjährigen Sieger konnten die Fachjury mit ihrem Ideenreichtum der Küchenarchitektur der unterschiedlichen Einsendungen sofort begeistern und setzten sich im Wettbewerb schlussendlich durch.

Ziel ist es, die internationale Küchenwelt zu vernetzen sowie Handelspartner: innen und Endkund:innen Inspiration für kreative Einrichtungsideen von und mit LEICHT zugänglich zu machen. Die digitale Wettbewerbsseite www.global-kitchen-design.com stellt neben einer Plattform für das Voting auch besonders spannende Projekte dar, die für unterschiedlichste Raumsituationen geeignet sind und als Inspiration und Ideenfindung dienen.

Platz 1 für eine zeitlos elegante, höchst funktionale Planung von La Cucina

Als Gewinner des diesjährigen Global Kitchen Design Awards geht La Cucina Küchenspezialist GmbH & Co. KG mit einem Gestaltungsprojekt aus Nürnberg hervor. Das bayrische Küchenplanungsstudio realisierte die luxuriöse Wohnküche mit der Gestaltungslinie CONTINO und dunklen FENIX-Fronten aus dem LEICHT-Portfolio. Der Entwurf punktet optisch durch zeitlos elegantes, geradliniges Design und hochwertige Materialien, funktional durch immens viel Stauraum und pflegeleichte Oberflächen – ein Gesamtpaket, das auf ganzer Linie überzeugt. Für ein harmonisches Gesamtbild sorgt das Spiel mit dem ausgleichenden Kontrast von offenem Wohnraum und verstecktem Stauraum sowie die Hell-Dunkel-Kontraste, die das gesamte Erscheinungsbild der modernen Innenarchitektur prägen.

Platz 2 für das ganzheitlich gedachte Wohnkonzept von ARETE KITCHENS

Mit der Zweitplatzierung wurde ARETE KITCHENS für ein Gestaltungsprojekt im texanischen Austin gekürt und zeigt mit diesem Entwurf ein gelungenes Beispiel, wie warme Farben und natürliche Materialien in Verbindung mit einer grafischen Linienführung eine besondere Art der Einrichtungsästhetik erzeugen. Es sind vor allem die Schrankfronten im LEICHT-Programm TOPOS sowie die geometrisch strukturierten Fliesen in der Küchenrückwand, die den Blick prägen. Schimmernde Metallic-Elemente sorgen zusätzlich für das gewisse Etwas im Lebensraum und fügen eine elegante Note hinzu. Eine lange, dominant platzierte Insel beeinflusst das architektonische Raumgefüge, denn sie scheint zu schweben und vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit. Ganz im Sinne des raumübergreifenden Planungsansatzes von LEICHT sind auch die Wände des angrenzenden Hausflurs analog zur Küchenfront mit Holz verkleidet und erzielen so einen skulpturalen Look – ARETE KITCHENS entwickelte eine ganzheitliche, über den Küchenraum hinaus denkende Planung.

Platz 3 für das ganzheitlich gedachte Wohnkonzept von YTTER DESIGN

Mit der Drittplatzierung wurde YTTER DESIGN für ein Gestaltungsprojekt aus dem luxemburgischen Esch an der Alzette gekürt, das mit den LEICHT-Gestaltungslinien AVANCE und PRIMO sowie matt-schwarzen Fronten des Programms BONDI in einem offenen Raumgefüge ein ganzheitliches Wohnerlebnis erzeugt. Es liefert ein inspirierendes Beispiel dafür, wie im modernen Innenausbau Küche und angrenzender Wohnraum als Einheit konzipiert und dabei zugunsten einer minimalistischen Ästhetik mit wiederkehrenden Materialien homogen gestaltet werden können. Dabei ist es vor allem die kraftvolle und kontrastgebende Farbe Schwarz, die im Fokus steht. Wohl kein anderer Ton vermag es, gleichzeitig so elegant und lässig, prägnant und subtil zu wirken – wie die Planung mit einem vorgelagerten Inselblock, glänzenden Arbeitsplatten, einem Spiel mit offenen und geschlossenen Fronten sowie einem nahtlosen Übergang zwischen dem Funktionsbereichen der Küche und dem geselligen Wohnbereich eindrücklich zeigt.



Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: Leicht Küchen/Roland Borgmann/Jake Holt/Ytter Design