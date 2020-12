Leifheit beschenkt Kinder zu Weihnachten

Leifheit ist Mitglied des Elektrokleingeräte Forums und beteiligt sich gerne an allen gestarteten Aktionen. So stellte das Unternehmen gemeinsam mit den andern Mitgliedern dem SOS Kinderdorf Elektrokleingeräte für deren Familien in Niederösterreich zur Verfügung. Aufgrund des Lockdowns konnte leider keine offizielle Übergabe gemacht werden. Die Vertreter des Forums spendeten insgesamt 60 Elektrokleingeräte – darunter Staubsauger, Luftbefeuchter und Luftreiniger, Bügeleisen, Wasserkocher, Toaster, Mixer, Entsafter, Kaffeemaschinen, Stabmixer, Universal-Zerkleinerer, Küchenmaschinen, Heißluftfritteusen, Reiskocher, Haartrockner, Haar- & Bartschneider und Rasierer an die gemeinnützige Organisation SOS Kinderdorf.

SOS Kinderdorf freut sich über nützliche Alltagshelden

SOS-Kinderdorf ist eine nichtstaatliche, unabhängige und überkonfessionelle Organisation, die in 133 Ländern aktiv ist. Sie setzt sich für die Bedürfnisse von Kindern ein, hauptsächlich durch das Betreiben sogenannter Kinderdörfer. Zentrale Aufgabe ist es, Kindern ein sicheres Zuhause zu geben. „Wir bedanken uns ganz herzlich für die Spenden des Elektrokleingeräte Forums, die unseren Familien maßgeblich den Alltag erleichtern werden. Gerade mit vielen Kindern in der Familie müssen Haushalt, Kochen und Körperpflege schnell und unkompliziert oft nebenbei erledigt werden. Dabei helfen die gespendeten modernen Elektrokleingeräte sehr. Sie sind einfach zu bedienen und können somit auch von Kindern und Jugendlichen spielend einfach genutzt werden“, freut sich Alexander Mairginter, SOS-Kinderdorf.



Quelle: LEIFHEIT