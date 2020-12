Dunstabzug: Abluft ist gesünder

Gesunde Luft steht in Pandemiezeiten hoch im Kurs. Das gilt auch für private Küchen, die häufig zum Wohnraum offen sind. Hier kommt es auf einen regelmäßigen und zuverlässigen Luftaustausch an, damit die beim Kochen, Braten und Backen entstehenden Schadstoffe, feuchte und fettige Kochwrasen sowie Gerüche auch sicher abgeführt werden. Auch für Quellen außerhalb der Küche ist ein konsequenter Luftwechsel die beste Maßnahme für eine gute und gesunde Raumluft.

Studien belegen Vorteile von Abluft

Naber, der Spezialist für Küchenzubehör und insbesondere für Lüftungstechnik, hat in den letzten Jahren viel Wissen über die Effektivität von Dunstabzügen zusammengetragen. Eine umfassende Studie des Instituts für Holztechnologie Dresden, des Instituts für Technische Gebäudeausrüstung Dresden sowie des Passivhausinstituts belegt die Vorteile einer Abluftlösung für den Dunstabzug: Feuchte, Gerüche und Fette werden besser aus dem Raum entfernt. Die Effektivität von Umluftlösungen hängt stark vom Zustand der Filter ab, Feuchte bleibt bei Umluft sowieso im Raum. Diese kann zur Schimmelwachstum an kalten Oberflächen führen, was wiederum die Atemwege stark belastet. Schimmel kann zudem Asthma auslösen oder verstärken. Neu im Blick sind Aerosole, feinste Partikel in der Raumluft an die sich Viren anlagern können. Dadurch steigt das Infektionsrisiko z.B. durch Grippe- und Corona-Viren.

Feinstaub wird unterschätzt

In Deutschland ist die Gesundheitsbelastung durch Feinstaub in der Küche bislang kein großes Thema. Sehr wohl aber in den Niederlanden. Eine aktuelle Studie wichtiger Bauverbände und des zuständigen Ministeriums kommt dort zu dem Schluss, dass in Wohnungen oft sehr hohe Feinstaubbelastungen vorherrschen und davon bis zu 50 Prozent durch das Kochen und Braten entstehen. Die Autoren empfehlen, mit Abluftdunstabzügen, diese Gefahr zu reduzieren. Feinstaub führt zu Schleimhautreizungen und Entzündungen der Atemwege. Eine Studie der Universitätsmedizin in Mainz ergab zudem, dass mikroskopisch kleine Feinstaubpartikel über die Lunge oder den Riechnerv in den Organismus eindringen, die Blut-Hirn-Schranke überwinden und so unter anderem das Risiko erhöhen können, an Demenz, Parkinson, Schlaganfall, Epilepsie und Migräne zu erkranken. Auch das Umweltbundesamt warnt vor den Folgen einer hohen Feinstaubbelastung.

Abluft für alle und jeden

Mit COMPAIR® flow bietet Naber das komplette Programm an Luftkanälen aus Kunststoff und Metall, energieeffizienten und intelligent gesteuerten Mauerkästen für Zu- und Abluft, Außenwandjalousien und Steuerungen an. Und das für nahezu jede Haube mit jeder Leistung in jeder Einbauposition. Auch für Downdraft, auch für freistehende Kochinseln, in kleinen wie in großen Küchen. Die aerodynamisch optimierten Luftkanäle und Mauerkästen reduzieren den für eine saubere und gesunde Raumluft und die effiziente Erfassung des Kochwrasens nötigen Volumenstrom. Damit sinkt nicht nur der Stromverbrauch der Haube, sondern auch die Geräuschbelastung. (Downdraft-) Abzüge mit Abluft brauchen kein lästiges Nachlaufen zur Trocknung des Umluftfilters.

Quelle: Naber