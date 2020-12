ORANIER trifft mit Backöfen voll ins Schwarze – das Volumen macht den Unterschied

Pyrolyse-Backofen ist ebenso cool wie clean

Der neue Selbstreinigungs-Einbaubackofen EBP 9881 15 zählt mit seinem großen Volumen zum Highlight in jeder Küche. Das Gerät hat neun Einschub-Ebenen, die mit bis zu vier Vollauszügen bestückt werden können und so den Backraum optimal nutzen. Die moderne Click&Turn-Bedienung des pureBLACK Design-Knebels navigiert mühelos durchs Menü. Das prägnante TFT-Farbdisplay zeigt mittels Piktogrammen an, an welchem Punkt man sich befindet. Für die mühelose und schnelle Reinigung sorgt die Pyrolyse-Funktion, die zusätzlich als 90-minütiges Express-Programm verfügbar ist.

Einbaubackofen macht gehörig Dampf

Neu im Sortiment ist auch der XL-Einbaubackofen EBD 9884 15 mit DampfPLUS. Die manuelle und automatische Assistenz sorgt beim Braten und Backen für besonders knusprige Gerichte, wobei sich der zugehörige Wassertank bequem auffüllen lässtDie Bedienung erfolgt ebenfalls über den komfortablen Click&Turn Design-Knebel.

Und wie beim Pyrolyse-Einbaubackofen übernehmen über 140 Automatik-Programme auf Wunsch die Regie. Das macht jeden Koch zum smarten Küchenchef. Zudem ermöglicht die ComfortMOVE-Funktion bei beiden Geräten ganz automatisch ein sanftes Öffnen und leises Schließen der Tür. Das ist entspanntes Backen mit der Familie.

Einbaubackofen im XL-Format jetzt auch mit Selbstreinigungs- oder Dampffunktion

Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com

Quelle: Oranier Küchentechnik