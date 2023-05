Liebherr-Hausgeräte präsentiert die BioFresh-Technologie

Mit der BioFresh-Technologie von Liebherr behalten Lebensmittel Marktfrische-Qualität für einen langen Zeitraum. Eine Innovation auf höchstem Niveau, die besten Geschmack und Nachhaltigkeit vereint. Auf die Art der Lebensmittel abgestimmt, sorgen verschiedene Fächer und die dahinterliegenden Mechanismen für optimale Temperatur- und Lagerungsbedingungen. Liebherr-Hausgeräte garantiert dadurch aromatische Frische und beste Qualität.

BESTE BEDINGUNGEN MIT DEN BIOFRESH-SAFES

Ein Kühlschrank, viele verschiedene Fächer und Möglichkeiten. Mit der BioFresh-Technologie können unterschiedliche Lebensmittel in geräumigen Fächern länger frisch gelagert werden. Die BioFresh-Safes stellen dabei in einem Gerät optimale Bedingungen für die Anforderungen verschiedener Nahrungsmittel her.

FRUIT AND VEGETABLE-SAFE

Für knackigen Salat, saftige Erdbeeren und fruchtige Kiwis sorgt der Fruit and Vegetable-Safe. Die Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von knapp über 0°C ergibt ein Fach, das Obst und Gemüse köstlich sowie vitamin- und mineralstoffreich hält. Je nach Gemüse oder Obst überzeugt die einzigartige Liebherr BioFresh-Technologie mit Haltbarkeit und Frische von bis zu 80 Tagen.

MEAT AND DAIRY-SAFE

Im Meat and Dairy-Safe herrschen ideale Verhältnisse für aromatisches Fleisch und cremige Milchprodukte. Die trockene Umgebung dieses Faches sorgt mit niedrigen Temperaturen für schonende Aufbewahrung und Erhaltung der Aromen über mehrere Wochen bis hin zu mehreren Monaten. Verschiedene Käsesorten, wie Bergkäse, Emmentaler oder Parmesan behalten ihre Qualität und Aromen im BioFresh Meat and Dairy-Safe bis zu 110 Tage lang. Die Haltbarkeit von Fleisch und Wurst beträgt in diesem Fach bis zu zwei Wochen. Lange Frische garantiert langen Genuss.

FISH & SEAFOOD-SAFE

Bester mediterraner Genuss wird mit dem Fish & Seafood-Safe der Linie BioFresh Professional möglich. Diese Lade vereint beste Liebherr-Qualität und Innovation auf höchstem Niveau, um sensible Lebensmittel länger frisch zu halten. Bei -2°C und geringer Luftfeuchtigkeit behalten Fisch und Meeresfrüchte mehrere Tage lang ihre fangfrische Qualität und ihren mediterranen Geschmack.

DIE VIELFÄLTIGE WELT DER FRISCHE BEI LIEBHERR

Neben der BioFresh-Technologie gibt es noch weitere innovative Frischelösungen für unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse. Das neueste Feature HydroBreeze im BioFresh Professional Safe ermöglicht Kühlen auf Profiniveau. Höchste Frischeleistung zeigt sich durch eine Temperatur von 0°C und einen kalten Frischenebel, der sich alle 90 Minuten für vier Sekunden sanft über Obst und Gemüse legt. Der feine Mantel an schonender Feuchtigkeit garantiert beste Lagerbedingungen und extra Frische.

Gemüse und Obst bleibt auch in der EasyFresh-Schublade lange frisch wie vom Markt. In dieser Aufbewahrungsmöglichkeit herrscht die gleiche Temperatur wie im Kühlteil und der luftdichte Verschluss ergibt fruchtig-aromatischen Geschmack, der lange anhält.

DIE ZUKUNFT DES KÜHLENS



Bei Liebherr-Hausgeräte hat Nachhaltigkeit oberste Priorität. BioFresh vereint beste Qualität sowie höchste Energieeffizienz und wirkt der Verschwendung von Lebensmitteln entgegen. Durch den geringen Energieverbrauch und die einzigartige Funktionalität und Langlebigkeit ist jeder Kühlschrank ein nachhaltiger Schritt in die Zukunft. Die BioFresh-Technologie ermöglicht langen Genuss und sorgt für die Verlängerung der Haltbarkeit von Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Statt nach kurzer Zeit im Abfall zu landen, können Nahrungsmittel länger verwendet und in bester Frische genossen werden. BioFresh ist damit ein einzigartiger Alleskönner, der den hohen Nachhaltigkeitsanspruch von Liebherr-Hausgeräte tagtäglich zum Ausdruck bringt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.home.liebherr.com

Quelle: Liebherr