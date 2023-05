INTERZUM 2023 – Ostermann mit neuem Standort und großem Sortiment

Auch in diesem Jahr haben wieder viele Handwerker, die sich für Projekte im Möbelbau inspirieren lassen oder neue Kanten und andere Produkte im Sortiment entdecken wollten, den Ostermann-Stand auf der Interzum besucht. Anders als in den Jahren zuvor befand sich der Stand diesmal im oberen Geschoss der Halle 5. Auf über 170 Quadratmetern erwarteten die Besucher hier eine Vielfalt an Produkten für die Gestaltung, Konstruktion, Funktion und Ausstattung von Möbeln und Innenräumen sowie Artikel für die Werkstatt. Zusätzlich sah man auf Maß gefertigte Möbelteile wie Fronten, Möbelrollläden oder technische Profile.

Er war einen Besuch wert: Der Ostermann-Messestand auf der Interzum. An den 3 großen Quadern im Vordergrund wurde die Vielfalt an Oberflächen präsentiert. Im Hintergrund sieht man die große Kantenwand.

Kantenvielfalt

Ein Highlight waren die Kanten zu den neuen Farben der Fenix NTM-Oberflächen von Arpa Industriale. Da matte Unis gerade angesagt sind, bot eine große Kantenwand zudem einen imposanten Eindruck von der Vielfalt an Unis aus dem Ostermann-Sortiment. Daneben sah man Holz-, Stein- und Fantasiedekore, die sich perfekt damit kombinieren lassen.

An der großen Kantenwand konnte man die Vielfalt an Möbelkanten entdecken und sich gleich neue Anregungen für die Kombination von Farben und Dekoren holen

Oberflächenvielfalt

Ein Besuch am Ostermann-Messestand lohnte sich natürlich auch, um neue Oberflächen für den Möbelbau kennenzulernen. Unterschiedlichste Materialien wie Linoleum, Natur-, Beton- oder Rostoberflächen wurden eindrucksvoll an drei neuen quaderförmigen Exponaten präsentiert und luden zum Ansehen, Anfassen und Vergleichen ein.

Eine wichtige Neuheit waren die ABS-Möbelkanten mit einem kreativen, selbstgewählten Wunschdekor. Diese werden innerhalb kürzester Zeit und in kleinen Losgrößen geliefert

Unendlich viele Lösungen

Kanten und Oberflächen sind nur einige Beispiele aus der Ostermann-Vielfalt für den Möbelbau. Darüber hinaus informierte das große Messe-Team auch zu allen anderen Produkten aus den Bereichen Gestaltung, Konstruktion, Funktion, Ausstattung sowie Werkstatt & Klebstoffe.

Frei nach dem Motto „Alles aus einer Hand“ gab es auch Reiniger, Klebstoffe, Griffe, Profile oder Möbelrollläden zu sehen

Quelle: OSTERMANN