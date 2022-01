Loyalität der TrendSet zum Markt mit hohen Order- und Besuchszahlen belohnt.

Über 13.000 Fachbesucher und 1.500 nationale und internationale Aussteller und Marken trafen sich auf der TrendSet Winter 2022 vom 8.–10. Januar 2022 in München. Und es gab viele neue Produkte und Trends für Frühjahr/Sommer 2022 zu entdecken. Einige Aussteller hatten auch schon neue Ware für Weihnachten 2022 dabei und gaben so dem Fachpublikum die Möglichkeit jetzt bereits zu ordern. Nach der Absage in Frankfurt nahmen dies viele Besucher dankbar wahr. Großeinkäufer, Einkäufer, Einzelhändler und Onlinehändler aus Interiors & Lifestyle nutzten die drei Messetage, um neue Ware sowie Osterprodukte zu ordern und Vororders für saisonale Weihnachtsartikel zu tätigen. Mit dem umfassenden Hygienekonzept fühlten sich alle Beteiligten sicher. Die Besucher waren auf die 2G+ Regelung, die auf der Messe galt, gut vorbereitet. Das kontaktlose Einlasssystem tat sein Übriges. Die Besucherzahlen zeigten sich im Vergleich zum Sommer 2021 nahezu gleich. Insgesamt kamen weniger Besucher pro Geschäft und aus gegebenem Anlass wurden weniger Fachbesucher aus Norditalien und der Schweiz verzeichnet, was aufgrund lokaler Inzidenzen und geltender Quarantäneregeln nicht verwundert. Die mehr als 13.000 Fachbesucher, die es möglich machen konnten zu kommen, waren begeistert.

Natur modern interpretiert: Die Trends im Frühjahr/Sommer 2022

Die Natur hält im Frühjahr/Sommer in unterschiedlichsten Interpretationen Einzug ins Zuhause. Tiere werden modern und unterhaltsam in Szene gesetzt. Naturmotive nachhaltig inszeniert. Neben viel Gold gibt es sanfte Neutrals, kräftige Pastells und poppige Neons. Colour Blocking, harmonische Farbverläufe oder Ton-in-Ton-Konzepte prägen das Bild. Die Oberflächen werden meist natürlich und oft gewollt imperfekt gehalten. Weiß zeigt sich edel in Verbindung mit Grau oder stark in der Synthese mit Schwarz. Dunkle Farben werden mit viel Glitzer aufgepeppt. Unterschiedlichste Stile werden optimistisch gemixt. Ethnic Works, Boho- und Hazienda-Style sind genauso in wie Folkloristik oder coole Digital-Designs. Auch die Preview-Artikel für Weihnachten 2022 leuchten und schillern in allen Trendfarben und -formen.

Die TrendSet Sommer 2022 findet voraussichtlich vom 09. bis 11. Juli 2022 statt.

(Termin Corona-bedingt unter Vorbehalt)

Weitere Informationen finden Sie unter www.trendset.de

Quelle: TRENDSET