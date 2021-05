Luxuriös und nachhaltig: Tencel™ Bettwäsche von HEFEL

Farbenfrohe Trendkollektion 2021

Von London, Madrid, Venedig … bis in die Provence … von vielen dieser magischen Orte ließen sich die HEFEL Bettwäsche-Designer in der aktuellen HEFEL Trend-Kollektion 2021 inspirieren. Das Ergebnis ist ein Feuerwerk an eleganten Dessins und frischen Farben. Mit seidig weichem Griff und verführerischem Schimmer. 100% Made in Austria.

Luxusbettwäsche aus der Natur

HEFEL Tencel-Bettwäsche gehört zu den hochwertigsten und angenehmsten Bettwäschen am Markt. Die aus der reinen Naturfaser Tencel™ gefertigte Bettwäsche ist ein Inbegriff für natürlichen Schlafgenuss in höchster Qualität. Tencel wird aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz gewonnen und in einem umweltschonenden Herstellungsprozess von der österreichischen Firma Lenzing AG hergestellt. Die biobasierte Faser Tencel ist von Natur aus weich und geschmeidig und zeichnet sich durch hervorragende feuchtigkeits- und klimaregulierende Eigenschaften aus.

Nachhaltige Produktion in Österreich

HEFEL Tencel Bettwäsche wird in Vorarlberg gewebt und gefertigt und überzeugt so mit einem minimalen CO2 Footprint. Darüberhinaus setzt HEFEL auf den überaus energiesparenden Digitaldruck – einem Druckverfahren, das im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren mit weniger als einem Zehntel des Wasserbedarfs auskommt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hefel.com

Quelle: Hefel