Österreicher verbringen vergleichsweise wenig Zeit in sozialen Medien

Mister Spex, Europas führender Omnichannel-Optiker, hat in einer Datenanalyse die freizeitbedingte Bildschirmzeit in verschiedenen Ländern der Welt untersucht. Insgesamt wurden 25 OECD-Länder ausgewählt und analysiert. Im Fokus der Analyse stand die durchschnittlich vor Bildschirmen verbrachte Zeit, mit dem Fokus auf TV, Smartphone, Gaming und soziale Medien. Durch die globale Covid-19-Pandemie, die mehr Online-Aktivität notwendig macht, wird sich die Gesamtzeit, die Menschen vor Bildschirmen verbringen, voraussichtlich signifikant erhöhen.

Social Media- und Smartphone- Nutzung– Gefahr für unsere Augengesundheit

Im Rahmen des Engagements für die Förderung der Augengesundheit möchte Mister Spex Bildschirmzeiten im Alltag – insbesondere während der Covid-19-Pandemie – und deren mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit unserer Augen ins Bewusstsein rücken. Die Entwicklung, dass Menschen verstärkt im Alltag das Smartphone zur Hand haben, ist keine neue mehr. Dennoch ist davon auszugehen, dass sich die Smartphone-Nutzung durch die Covid-19-Pandemie, noch mehr erhöht hat.

Um die körperliche Gesundheit, insbesondere aber auch das Sehvermögen nicht zu gefährden, ist es wichtig, sich der vor den Bildschirmen verbrachten Zeit bewusst zu werden.

„Auch wenn es bisher keine offiziellen Empfehlungen für die maximale Anzahl an Stunden gibt, die Erwachsene vor Bildschirmen verbringen sollten, erfahren wir doch immer mehr über die negativen Folgen einer Lebensweise, die durch das ständige Hinabblicken auf einen Bildschirm geprägt ist und über deren Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden. Es ist wichtig, dass wir uns alle der zusätzlichen Stunden bewusst sind, die wir vor Bildschirmen verbringen“, erläutert Benny Bendt, Augenoptiker bei Mister Spex. „Um deinen Augen etwas Gutes zu tun, kann man zum Beispiel Augentropfen dosiert anwenden. Sie halten deine Augen feucht und schützen vor Austrocknung. Außerdem kannst du diverse Entspannungstechniken anwenden (zum Beispiel sogenanntes “Palmieren”) und gerade in den Abendstunden und bei Bildschirmarbeit empfehlen wir das Tragen einer Brille mit Blaufilter.“

Generelle Bildschirmzeiten im Vergleich – Österreich Vorletzter

Die Datenanalyse zeigt, dass Österreich im Screen Time Index insgesamt den 24. Platz von 25 belegt. In Bezug auf die Fernsehzeit steht das Vereinigte Königreich mit 113 Minuten pro Tag an 23. Stelle. Im Vergleich zu den großen Volkswirtschaften wird in dem Österreich eher wenig online ferngesehen: 39 Minuten pro Tag verbringen die Österreicher mit dem Ansehen von Online-Streams, in den USA sind es 80 Minuten. Im Bezug auf Videospiele liegt das Land an den Alpen auf dem 21.Platz in unserem Ranking. Österreicher verbringen im Durchschnitt 32 Minuten täglich an der Konsole oder dem PC. Den ersten Platz bei der Bildschirmzeit für Videospiele belegt Irland mit 74 Minuten, auf dem letzten befindet sich Israel. In den USA wird weltweit am meisten linear ferngesehen. Im Durchschnitt verbringen US-Amerikaner damit 175 Minuten pro Tag.

Tabelle: Die 10 Länder mit der insgesamt geringsten Bildschirmzeit

# Land Fernseher

Min./Tag Streaming Min./Tag Soziale Medien Min./Tag Smartphone

Min./Tag Gesamt-wert 16 Neuseeland 108 59 105 135 24.46 17 Finnland 130 23 57 283 22.77 18 Norwegen 129 44 120 122 19.20 19 Deutschland 136 41 79 97 18.14 20 Belgien 135 33 96 107 16.85 21 Portugal 125 32 124 157 16.62 22 Niederlande 133 37 79 116 16.53 23 Südkorea 129 40 73 147 12.84 24 Österreich 113 39 80 120 0.64 25 Schweiz 113 40 78 119 0

Es handelt sich hier um einen Auszug aus einer umfassenderen Analyse, die zusammen mit der vollständigen Methodik auf der Landing Page zu finden ist: https://www.misterspex.de/l/mix/101099

Weitere Erkenntnisse:

In den USA wird mit insgesamt 175 Minuten am längsten ferngesehen , gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 156 Minuten und Frankreich mit 151 Minuten .

, gefolgt vom mit und mit . In Neuseeland wird am wenigsten Zeit mit Fernsehen verbracht mit insgesamt 108 Minuten, gefolgt von Österreich und der Schweiz mit 113 Minuten . Mexiko belegt den dritten Platz mit 118 Minuten.

wird Zeit mit mit insgesamt gefolgt von und der mit . Mexiko belegt den Platz mit Die Menschen in den USA verbringen am meisten Zeit mit Streamingdiensten, im Durchschnitt 80 Minuten pro Tag – gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 67 Minuten und Dänemark mit 65 Minuten.

verbringen am im Durchschnitt – gefolgt vom mit und mit In Finnland wird mit nur 22,68 Minuten pro Tag am wenigsten Zeit mit Streamingdiensten verbracht.

wird mit nur pro Tag am wenigsten Zeit mit Streamingdiensten verbracht. Irland liegt auf Platz eins beim Spielen von Videospielen. Im Durchschnitt werden hier 74 Minuten am Tag Videospiele gespielt , gefolgt von Mexiko mit 73 Minuten und den USA mit 69 Minuten.

liegt auf Platz eins beim Spielen von Videospielen. Im Durchschnitt werden hier , gefolgt von mit und den mit Die Menschen in Israel verbringen am wenigsten Zeit mit Videospielen. Im Durchschnitt spielen sie am Tag nur 22 Minuten, gefolgt von Norwegen mit 29 Minuten und Portugal mit 31 Minuten.

In Kolumbien verbringen die Menschen am meisten Zeit mit sozialen Medien , es folgen Mexiko und die Türkei.

verbringen die Menschen am meisten Zeit mit , es folgen In Finnland hingegen verbringen die Menschen am wenigsten Zeit mit sozialen Medien (57 Minuten), gefolgt von Südkorea (73 Minuten) und der Schweiz (78 Minuten).

Weitere Informationen finden Sie unter www.misterspex.at

Quelle: Mister Spex AG