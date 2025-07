M.O.W. – Business auf den Punkt!

Ob Einrichter oder Onliner, Verbundgruppe, Filialist oder Wohnkaufhaus: Die M.O.W. liefert Impulse, Angebote und Partnerschaften für verkaufsstarke Sortimente, Aktionsgeschäfte und POS-Kampagnen. Dazu gibt’s verlässliche Lieferanten und weitere neue Namen: Mit Jela, Meblosiek, Gealux, Jan Kurtz, Dünya, Venture Design, Wagner und Stern stoßen profilierte Anbieter zur M.O.W. 2025 hinzu – ein klares Zeichen für das Vertrauen in das einzigartige Messekonzept. Sie ergänzen das bereits breite Aussteller-Spektrum im Messezentrum Bad Salzuflen und unterstreichen die Bedeutung der M.O.W. als umfassendes Spiegelbild des Möbelmarktes in all seinen Facetten: von Einstieg bis obere Mitte, von Volumen bis Design, von indoor bis outdoor, von internationalen Playern bis zu spezialisierten Marken. Klar im Fokus: die Ware, das Geschäft und die Menschen, die die Branche bewegen.

Ein besonderes Plus in diesem Jahr: Zwischen Halle 11 und 12 bietet das Forum „M.O.W. Input Die Branchen-Dienstleister“ zusätzliche Signale rund um Logistik, Software, Services und Tools – ein praxisnahes Angebot für die Herausforderungen im Tagesgeschäft.

Für den persönlichen Austausch lädt das Messeteam am Montag- und Dienstagabend von 18 bis 22 Uhr zum Get-Together zwischen Halle 19 und 20 ein. In lockerer Atmosphäre mit Snacks, kühlen Getränken und Musik bietet sich die ideale Gelegenheit, den Messetag gemeinsam ausklingen zu lassen. Auch in den Hallen selbst wird sich einiges bewegen. Veränderungen in der Zusammenstellung und Präsentation einzelner Ausstellungsbereiche sorgen für neue Impulse und eine stärkere Orientierung – strukturell durchdacht, nutzerfreundlich und überraschend in der Umsetzung. Dazu Messegeschäftsführer Bernd Schäfermeier: „Wir bleiben unserer Linie treu: Die M.O.W. ist und bleibt eine Arbeitsmesse – mit Fokus auf Ware, Angebot, Geschäft und Begegnung. Unsere zwei wichtigsten Partner – Aussteller und Besucher – bewältigen herausfordernde Monate. Jetzt geht es darum, gemeinsam mit Mut und Optimismus nach vorn zu blicken. Die M.O.W. ist ein Werkzeug für die Branche – nutzen wir sie für eine positive Entwicklung. Denn: Messe ist hier – wir freuen uns drauf!“

Das stets aktualisierte Ausstellerverzeichnis ist online unter www.mow.de abrufbar.

M.O.W. auf einen Blick:

– Termin: 21. bis 25. September 2025.

– Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr.

– Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche.

– Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen.

– Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei.

– Zugang nur für Fachbesucher.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe