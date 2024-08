M.O.W. 2024 vom 22. bis 26. September – Qualität nachgelegt

Die Vorbereitungen für die M.O.W. 2024 laufen auf Hochtouren und die Vorfreude steigt. Neben zahlreichen langjährigen Industriepartnern und vielen bereits feststehenden Neuausstellern freut sich die Messeleitung, noch einige echte Highlights ankündigen zu können: Femira stellt erstmals auf der M.O.W. aus und verstärkt mit seinen individuellen Schlafkonzepten den Kompetenzbereich rund ums Bett. KA Interior ergänzt das Angebot mit maßgefertigten Kleiderschränken. Niroh beeindruckt mit massiven, handgefertigten Möbeln, die durch ihre Qualität und Langlebigkeit überzeugen. Die tschechische Manufaktur Rott Design präsentiert Tischunikate aus Massivholz. Lazyboy wird auf der M.O.W. die ersten Produkte aus der neuen Lizenzpartnerschaft mit ADA enthüllen.

Damit bildet die M.O.W. das gesamte Spektrum des Möbelkonsums vom Preiseinstieg bis zur gehobenen Mitte für alle Warengruppen und Vertriebswege ab. Sowohl konventionelle Möbelhändler, Spezialisten, Studios und Fachgeschäfte als auch Onliner, Versender, Anbieter von Jungem Wohnen/SB, Baumärkte sowie Food- und Nonfood-Discounter finden hier das passende Sortiment und Angebot. Die M.O.W. präsentiert sich dieses Jahr mit einer beispiellosen Stärke.

Begleitend zum umfangreichen Warenangebot lädt die 360GradPlaza in Halle 22.2 zum Networking ein. Hier können sich Aussteller und Fachbesucher nicht nur im Austausch mit rund einem Dutzend Dienstleistern über aktuelle und zukunftsweisende Themen der Geschäftsentwicklung informieren, sondern auch in Fachvorträgen von Experten und anschließenden Diskussionsrunden wertvolle Insights, beispielsweise zum Einsatz von KI, gewinnen. So zeigt die Hermes Logistik mit ihrem Montageteam live, wie guter 2-Mann-Handling-Service realisiert werden kann, das Team von Crystal Design stellt die Vorteile des DIVA Online-Konfigurators für die Verkaufsberatung und fehlerfreie Bestellung vor und wie Augmented Reality zur Verkaufsförderung eingesetzt werden kann. Der Datenexperte und Netzwerkpartner IWOfurn referiert über professionalisiertes und schnelleres Datenmanagement durch künstliche Intelligenz.

SHD zeigt die neuesten Entwicklungen im Bereich IT-Lösungen und Warenwirtschaftssysteme. Wieder mit dabei ist ein Team von DHL, das neben der Möbelzustellung auch die Montage von Haushaltsgeräten als Dienstleistung übernimmt, sowie die Firma Reber, die neben Transport-, Intralogistik-, Lager- und Produktionslogistik auch Expertise im Bereich Supply Chain Management anbietet. Medienpark bietet als E-Commerce-Agentur maßgeschneiderte Shop-Lösungen und Online-Marketing an. Die Unternehmensberater und Spezialisten von Pro-Struktur informieren über zukunftsweisende Optimierungskonzepte für die Möbelindustrie. Planungsdetail.de informiert über die vielfältigen Möglichkeiten der 3D-Visualisierung. Der Logistikpartner MMM gibt Einblick in seine vielfältigen Dienstleistungen rund um Möbelmontage und -transport. Mitorganisator der 360GradPlaza Dirk Schröder unterstützt bei der Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle und Mitorganisatorin Julia K. M. Greven bringt ihre langjährige Expertise in Markenführung und Marketing ein.

Projektleiter der M.O.W.Maximillian Richter und Messechef Bernd Schäfermeier

Das komplette Ausstellerverzeichnis der M.O.W. wird auf der M.O.W.-Webseite laufend aktualisiert, ebenso die einzelnen Ausstellereinträge mit wichtigen Informationen und Ansprechpartnern.

Mit dem geballten Angebot an Produkten, Innovationen und Informationen will die M.O.W. die Branche wieder auf Erfolgskurs bringen. Veranstalter und Aussteller sind sich einig: „Die M.O.W. 2024 setzt Zeichen. Wir laden alle ein, diese Messe als effizientes Arbeitsinstrument für den eigenen Geschäftserfolg zu nutzen.“

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 22. bis 26. September 2024.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr.

Ort: Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche.

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2,D- 32107 Bad Salzuflen.

Leistungen: Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei.

40-Jahre-M.O.W.-Party am 24.09.2024 ab 18 Uhr zwischen Halle 19/20.

Zugang nur für Fachbesucher. Zur Besucherregistrierung

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mow.de

