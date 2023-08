M.O.W. – 360GradPlaza der Dienstleister

Die 17 Aussteller auf der 360GradPlaza richten sich speziell an Business Development- und eCommerce-Verantwortliche. Mit Insights, Know-how und Best Practice Vorträgen am Montag, 18. und Dienstag, 19. September 2023.

Die Möbelbranche ist ein facettenreiches und dynamisches Geschäftsfeld, das sowohl Herausforderungen als auch Chancen bietet. Um in diesem Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu sein, ist es entscheidend, auf spezialisierte Dienstleister zurückzugreifen, die eine Vielzahl wichtiger Aufgaben übernehmen können. Diese Dienstleister spielen eine Schlüsselrolle für ein erfolgreiches Möbelgeschäft.

Auf der M.O.W. 2023, die vom 17. bis 21. September im Messezentrum Bad Salzuflen stattfindet, präsentieren sich ausgewählte Dienstleister konzentriert auf der 360GradPlaza in Halle 12 zu Themen wie Logistik- und Servicelösungen, E-Commerce und Shopsysteme, ERP und Datenmanagement, Omnichannel Marketing und Brand Management, Prozessmanagement, Personalvermittlung sowie Retail Design und Technology. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Dienstleistern ermöglicht es Handel und Industrie, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und gleichzeitig von Expertenwissen und Ressourcen in anderen Bereichen zu profitieren. Auf der M.O.W. 2023 haben e-Commerce-Verantwortliche und Entscheider die Möglichkeit, sich mit verschiedenen spezialisierten Dienstleistern zu vernetzen und deren Angebote kennen zu lernen.

Zu den diesjährigen Lösungspartnern für mehr Geschäftserfolg zählen BeSocial mit Leadgenerierung & Personalgewinnung, Cekaso mit maßgeschneiderter Software, digitale Potenzialanalyse + Self-Service-Terminals, DHL mit Logistiklösungen, Dirk Schroeder für Business Development, digitale Vertriebsstrategien und Partnermanagement, DIVA Crystal Design mit digitaler Möbelkonfiguration und Multichanneling Systemes, Ebay als digitaler Marktplatz und Verkaufsplattform, Hermes mit Logistiklösungen, Imos mit Softwarelösungen für Konstruktion, Produktion und Vermarktung, IWOfurn als Serviceplattform zur Verbindung der Prozesse aller Unternehmen in der gesamten Möbel- und Einrichtungsbranche, Kleinanzeigen als größtes Online-Kleinanzeigen-Portal in Deutschland, moebel.de als Suchmaschine für alles rund um Möbel und Einrichten, novomind mit maßgefertigten Lösungen für Digital omnichannel Commerce und Customer Service, Markplatz-Anbindung, PIM-System, individuelle Shop-Systeme, philla BrandXitement für Markenführung + Markenaktivierung, strategisches und operatives Marketing, Reber mit Logistiklösungen, IWOfurn als Serviceplattform zur Verbindung der Prozesse aller Unternehmen in der gesamten Möbel- und Einrichtungsbranche, Sellanizer mit einer verkaufsfördernden eCommerce Lösung, dank derer Waren schnell online auf verschiedenen Plattformen und Portalen angeboten werden können, SHD mit IT-Lösungen und Dienstleistungen für die Möbel- und Küchenbranche und Vogelsänger Studios für CGI, Fotografie, Filmproduktionen und Live Events.

Das 360GradPlaza SpeakersCorner Programm

Detaillierte Informationen gibt es unter diesem Link https://www.mow.de/aussteller/360gradplaza/

„Mit der 360GradPlaza haben wir eine branchenspezifische digital-analoge „Wer-kann-was“-Plattform rund um die Themen Absatz-, Digital- und Warenwirtschaft gegründet“ , so die Initiatoren Julia Greven, Dirk Schroeder (im Bild oben), die damit bisher exklusiv die M.O.W. flankieren. Messemacher Bernd Schäfermeier freut sich, dass „wir damit den persönlichen Austausch und das Business Development in der Branche auf der M.O.W. fördern!“

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 17. bis 21. September 2023.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr. Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche.

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen. Zugang nur für Fachbesucher.

Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei.

M.O.W. Summer Vibes am 19.09.2023 ab 18 Uhr zwischen Halle 19/20.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe