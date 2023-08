spoga+gafa präsentiert neues Leitthema 2024: “Responsible Gardens- Verantwortungsvolle Gärten”

Gemeinsam mit der Grünen Branche stellt die spoga+gafa dabei die unterschiedlichen Ebenen verantwortungsvollen Handels in und um das private Grün aus Hersteller-, Lieferanten- und Konsumentensicht in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

“Im Fokus des Themas steht die Frage nach der Verantwortung der Grünen Branche für die Rolle des Gartens in der Gesellschaft. Zusammen mit unseren Ausstellern und Besuchern wird die spoga+gafa hierfür Antworten finden”, erklärt Stefan Lohrberg, Director der spoga+gafa.

Ressourcenschonendes Gärtnern, fair produzierte Gartenprodukte, emissionsarme BBQ-Technologien, eine klimagerechte Gartenpflege und Bewässerung aber auch der verantwortungsvolle Umgang der Gartenbesitzer untereinander werden auf der spoga+gafa 2024 besonders hervorgehoben und die Relevanz des Themas in verschiedenen Formaten präsentiert und diskutiert. Stefan Lohrberg: „Je verantwortungsvoller wir das private Grün behandeln, desto gesellschaftlich und persönlich relevanter werden unserer Gärten, Balkone und Terrassen. Das ist unser To-do für die kommenden Jahre.”

Bereits seit 2017 präsentiert sich die spoga+gafa jedes Jahr unter einem übergreifenden Leitthema, welches aktuelle Branchenentwicklungen und gesellschaftlich relevante Themen in den Fokus nimmt. Zusätzlich schafft das Leitthema ein zusammenhängendes Erlebnis für Aussteller und Besuchende, und somit eine steigende Identifikation mit der spoga+gafa.

Wie wichtig die größte Garten- und BBQ-Messe der Welt für die Grüne Branche ist und bleibt, zeigt sich bereits zehn Monate vor Start der nächsten Messe. Im August 2023 verzeichnet die spoga+gafa ein deutlich erhöhtes Anmeldeergebnis seitens der Aussteller im Vergleich zu den Vorveranstaltungen. Noch bis zum 31.08.2023 können sich interessierte Unternehmen Sonderkonditionen für eine Teilnahme an der spoga+gafa 2024 sichern.

Die nächsten Veranstaltungen:

FSB – Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bewegungseinrichtungen, Köln 24.10. – 27.10.2023

imm cologne – The interior business event, Köln 14.01. – 18.01.2024

ORGATEC TOKYO – SHIFT DESIGN – The leading international trade fair in Asia for the modern workspaces, Tokio 29.05. – 31.05.2024

Weitere Informationen finden Sie unter www.spogagafa.de

Quelle: Köln Messe