spoga+gafa 2024: Diese Event-Highlights erwarten Sie

Als größte Garten- und BBQ-Messe der Welt bringt die spoga+gafa vom 16.-18. Juni 2024 unter dem Leitthema „Responsible Gardens – Verantwortungsvolle Gärten“ die globale Grüne Branche in Köln zusammen. Rund 1850 Aussteller aus knapp 60 Ländern präsentieren in wenigen Wochen die ganze Vielfalt rund um Garten und BBQ auf der spoga+gafa in Köln. Das Eventprogramm und die Sonderflächen mit Fachvorträgen, praxisnahen Formaten, thematischen Messerundgängen und mehreren Branchenpartys versprechen spannend zu werden.

Fachvorträge

Das Forum Garden Café (Halle 6, E19/D18) ist die zentrale Bühne für Interviews, Vorträge und Talks und findet in enger Zusammenarbeit mit der TASPO und dem TASPO Gartenmarkt statt. Branchenexpertinnen und -experten greifen hier aktuelle Themen der globalen Garten- und BBQ-Branche auf.

Hier sind einige Highlights:

„Ökologisch gärtnern”, Vortrag von Tom Hartley

Ihre Kundschaft möchte in ihren Gärten Gemüse und Obst anbauen, dabei aber am liebsten alles ökologisch und naturbelassen halten? Hier hilft eine gute Beratung, welche ökologischen Betriebsmittel zugelassen sind. Welche Mittel eignen sich, wenn zum Beispiel auch Hunde im Garten unterwegs sind? Wie können trotz Pflanzenschutzmittel auch die Marienkäfer weiterleben sowie diverse andere Tiere? Tom Hartley, Senior Certificate Officer bei der Soil Association, erzählt fundiert mehr über verantwortungsvolles ökologisches Gärtnern, hat Tipps und Tricks auf Lager sowie das Sortiment vor Augen.

„Was bleibt? Ein Blick auf die nächste Generation des nachhaltigen Konsums“, Vortrag von Theresa Schleicher

Was bleibt, ist eine wichtige Frage in einer Welt, in der junge Verbraucherinnen und Verbraucher bis 2030 in vielen Bereichen des Einzelhandels und des verarbeitenden Gewerbes 20 Prozent weniger Produkte, Einzelhändler und Standorte erwarten. Wenn sich Stadtkonzepte, Wohnformen und Familienmodelle ändern, wenn sich Klimaanforderungen in gesellschaftliche Werte verwandeln und Angst in Lösungen. Was sind die neuen Anforderungen an die Grüne Branche und welche Fragen müssen sich Händler und Hersteller für neue Angebote stellen? Was bleibt? Ein Blick auf die kommenden Generationen von Konsumwelten.

„Mit drei Schritten zum Urban-Jungle-(T)Raum“, Vortrag von Igor Josifovic-Kemper und Judith de Graff

Drei große Schritte auf dem Balkon und was wartet: die Aussicht auf die nächste Häuserwand? Nein, sagen dazu Jungle Blogger Igor Josifovic-Kemper und Judith de Graaff. Sie machen aus dem trostlosen Stadtbalkon einen florierenden Urban Jungle mit Aussicht auf mehr. Im Gespräch zeigen sie Lösungen für das Gärtnern auf kleinem Raum. Ob vertikale Beete, stylische Möbel in Balkon-Format, oder Urban Gardening im praktischen Balkongarten. So entsteht die Pflanzenvielfalt auf dem Balkon.

Sonderflächen

Auf dem Boulevard of Ideas erhalten Fachbesuchende einen komprimierten Überblick über die Produktneuheiten der teilnehmenden Aussteller aus allen Ausstellungsbereichen. Die Trend-Highlights für das Leben im Freien werden in der kuratierten Ausstellung Trendshow Outdoor Lifestyle in Szene gesetzt. Den inhaltlichen Rahmen bildet das Leitthema „Responsible Gardens – Verantwortungsvolle Gärten“.

Die POS Green Solution Islands zeigen konkrete Umsetzungsbeispiele für den Point of Sale anhand von Best-Practice-Beispielen aus dem internationalen Gartenfachhandel. Auch hier wird das Leitthema aufgegriffen und der Fokus unter anderem auf den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, die Integration verschiedener Generationen, standortgerechte Pflanzen sowie Nährstoff- und Abfallrecycling gelegt.

Auf der Sonderfläche Outdoor Kitchen World präsentieren Hersteller die neuesten Outdoor-Küchen mit allem, was dazu gehört. Herzstück ist die Showküche: Hier zeigen Grillprofis in verschiedenen Grillshows ihr Können und Trends, die den Markt bestimmen. In diesem Jahr wird unter anderem Diva Q aus den USA an jedem Messetag am Grill stehen. Auch Grill- und BBQ-Digital Creator Camillo Tomanek zeigt wieder sein Können in der OKW. Zudem wird es zwei Metzgermeister nach Köln verschlagen und auch alternative Fleischprodukte können in Halle 8 getestet und probiert werden.

Thematische Messerundgänge

In 45-minütigen Rundgängen durch die Messehallen und über die POS Green Solutions Islands lernen die Teilnehmende die spoga+gafa mit anderen Augen kennen. In den Guided Tours „Responsible Gardens“ und „Möbel- und Dekorationstrends Outdoor 2024/2025“ geben unsere Experten exklusive Einblicke in innovative Produkte und Trends.

Branchen-Events

VDG Preisverleihung der FachGartenCenter und anschließende VDG Happy Hour

Der VDG präsentiert sich auf der spoga+gafa erneut der Fachwelt. Am ersten Messetag wird der Verband die ersten FachGarten-Center auszeichnen. Direkt im Anschluss an die Verleihung startet die Happy Hour der Garten-Center. Dort wird es die Gelegenheit geben für einen intensiven Austausch und das Knüpfen neuer Kontakte.

Sonntag, 16.06.2024 ab 16:45, am Stand des VDG (Boulevard 010)

6 o´clock Prime BBQ Night

Gemeinsamer Ausklang des Messeauftakts in entspannter Atmosphäre vor der Kulisse des Rheins und des Kölner Doms, begleitet von einem Food Parcours mit Grillspezialitäten.

Sonntag, 16.06.2024, ab 18:00 Uhr, Rheinterrassen

Ticket erforderlich.

IVG Gartenparty

Traditionell organisiert der Industrie Verband Garten e.V. (IVG) am zweiten Messeabend die IVG Gartenparty. Gemeinsamer Ausklang des Messetages und entspanntes Networking.

Montag, 17.06.2024 17:30 Uhr, am Stand des IVG (Halle 6)

BHB-Garden Summit

Der BHB lädt wieder zum Learning- und Netzwerkevent der Grünen Branche ein: kompaktes Halbtagesprogramm mit anschließendem Gourmet-Barbecue.

Dienstag, 18.06.2023 14:00 Uhr, Congress-Centrum Nord

Anmeldung erforderlich.

EM @ spoga+gafa

Am 16. und 17. Juni 2024 überträgt die spoga+gafa die EM-Spiele live auf der Piazza im spoga+gafa Biergarten. Der Biergarten bleibt an diesen Tagen bis 20:00 Uhr für die Liveübertragung geöffnet.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt und Reservierungen sind nicht möglich.

Das vollständige Eventprogramm finden Sie hier.

