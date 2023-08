M.O.W. – Der entscheidende Pfiff

Immer mehr Kunden suchen nach individuellen Produkten, die ihren persönlichen Stil und Geschmack widerspiegeln. Boutiqueartikel sind zu einem wichtigen Bestandteil des Wohnens geworden, sorgen für schnelle Veränderung und das bei vergleichsweise geringen Anschaffungskosten. Die M.O.W. 2023 bietet den Fachbesuchern aus dem Möbelhandel die einmalige Gelegenheit, eine Vielzahl exklusiver Fachsortimente zu entdecken und in ihr Sortiment aufzunehmen.

Fachsortimente – Dekoratives Umsatzpotenzial

Ob Wohn- und Bad-Accessoires, Heimtextilien, Teppiche, Leuchten, Spiegel, Bilder oder Dekorationsobjekte – die M.O.W. präsentiert ein breites Angebot an Fachsortimenten und Boutiqueartikeln für jede Preisklasse und jeden Einrichtungsstil. Zu den Ausstellern mit diesem Sortimentsbereich zählen Unternehmen wie Bönninghoff, De Eekhoorn, Deante, Die Faktorei, Direct4Home, Done, Haku, HSM, IMC, Index Living, Lalee, Len-Fra, Metallbude, Mirrors & More, Mirrotech, Thermobrass, Torna, Van Buren und Zuiver.

Kleinmöbel – Platzsparende Lösungen für moderne Lebensstile

Mit zunehmender Urbanisierung gewinnen Kleinmöbel an Bedeutung. Praktische und platzsparende Lösungen sind gefragt und bieten dem Handel die Chance, seine Kunden mit durchdachten und funktionalen Produkten zu begeistern. Die M.O.W. 2023 präsentiert eine beeindruckende Auswahl an Kleinmöbeln, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional sind. Ob multifunktionale Barwagen, kleine Stauraumwunder, universelle Regalsysteme, Kleiderständer, Handtuchleitern oder platzsparende Satztische ­– die Messe bietet einen umfassenden Überblick über die neuesten Trends und Innovationen in diesem Bereich. Zu den Anbietern zählen beispielsweise Unternehmen wie Akante, Arterior, Bodahl, Carla & Marge, Concept, De Eekhoorn, Dolle, Finori, FMD, Format, Gradel, Haku, HSM, IMC, Index Living, Inter Link, Iversen, MCA, Metallbude, Mobello, Phönix, Pieper, Probell, Simple M, Spinder, Trade Point, Trendteam, Unique, Vierhaus, Voss, Wolf und Xonox.

Die M.O.W. 2023 im Messezentrum Bad Salzuflen verspricht ein inspirierendes und bereicherndes Erlebnis für Fachbesucher aus der konsumigen Mitte des Marktes zu werden. Neben Boutiqueartikeln, Fachsortimenten und Kleinmöbeln werden zahlreiche weitere Produktsegmente vertreten sein, die das gesamte Spektrum des stationären und Online-Möbelhandels abdecken. Die Messe bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen, Trends und Produkte zu informieren und wertvolle Geschäftskontakte zu knüpfen.

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 17. bis 21. September 2023.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr. Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche.

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen.

Zugang nur für Fachbesucher.

Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei.

M.O.W. Summer Vibes am 19.09.2023 ab 18 Uhr zwischen Halle 19/20.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe