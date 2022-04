Made for Austria: elektrabregenz startet Rebranding mit neuem Claim

„elektrabregenz befindet sich in einem Transformationsprozess hin zu einer modernen, sympathischen, nachhaltigen und hochwertigen Marke. Eine Marke, dessen Geräte exklusiv für die Bedürfnisse der Österreicher:innen produziert werden“ , so Geschäftsführer Christian Schimkowitsch zu den Beweggründen für das Rebranding.

Made for Austria

Genau auf diese österreichische Exklusivität nimmt auch der neue Slogan Bezug. Made for Austria bezieht sich genau darauf und steht dafür, dass elektrabregenz bereits seit Generationen der zuverlässige Partner für österreichische Haushalte ist. In der kommenden Kommunikation wird Made for Austria zusätzlich mit Botschaften zu Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und innovativem Zeitgeist kombiniert.

„Alles was wir sagen, alles was wir leisten – leitet sich von diesem Slogan ab. elektrabregenz ist eine Marke, die verlässlich und nachhaltig Nutzen sowohl für unsere Kund:innen als auch die Umwelt schafft – gestern, heute und ganz besonders auch in der Zukunft“, ergänzt Wolfgang Lutzky, Sales und Marketing Direktor der Beko Grundig Österreich AG.

Der Schriftzug des Logos selbst wurde behutsam verändert, die Schlichtheit jedoch beibehalten.

„Mit dem neuen Schriftart Sofia Pro modernisieren wir den Logo-Schriftzug und erhalten gleichzeitig sein einzigartiges Aussehen. Wir übernehmen markante optische Details und harmonisieren das Gesamtbild des Logos. Ein offeneres, lächelndes „e“ und „g“ betonen die neue, emotionale Seite der Marke“, erklärt Paul Holcmann, Kreativ-Geschäftsführer von Springer & Jacoby.

Dem voraus ging eine repräsentativ durchgeführte Online-Befragung des Instituts Kantar, in der sowohl der neue Claim sowie die neuen Sujets abgetestet wurden, als auch die Erwartungshaltungen an die Marke. Hier wurde die nun eingeschlagene Strategie bestätigt.

Das überarbeitete Logo und der neue Claim sind der erste Schritt eines umfangreichen Neu-Auftritts. An den neuen Werbesujets wird bereits gearbeitet. In der Kommunikation wird aufgezeigt, welche Anforderungen und Erwartungen Kund:innen an elektrabregenz als Marke haben. Die Sujets werden zeigen, womit Kund:innen im Alltag zu kämpfen haben und welche Rolle elektrabregenz Produkte dabei spielen. Und wie diese ihren Alltag erleichtern.

Um einen ersten Einblick zu geben, wurden im Rahmen der Strategie-Präsentation auch erste Werbesujets vorgestellt. Eines rückt zum Beispiel das elektrabregenz Geschirrspül-Feature CornerWash in den Mittelpunkt. Ein kleiner Junge schleckt seinen Teller ab und verweist darauf, dass nur der Geschirrspüler mit CornerWash sein Geschirr so sauber bekommt – wie er selbst. CornerWash ist ein speziell designtes Sprüharmsystem mit drei Sprüharmen und speziellen Düsen, das über seine rechteckige Rotation alle Ecken des Geschirrspülers erreicht. So lässt das System keine Ecke aus und entfernt selbst die hartnäckigsten Essensreste und stellt so sicher, dass wirklich alle Geschirroberflächen makellos gereinigt werden.

CornerWash: Saubermachen bis in die letzte Ecke kann nur einer besser

In den kommenden Monaten werden weitere allgemeine Sujets und mehrere Anzeigen zu speziellen elektrabregenz Funktionen, wie jenes zu CornerWash, folgen.

Entdecken Sie mehr unter www.elektrabregenz.com

Quelle: © elektrabregenz / Beko Grundig Österreich AG