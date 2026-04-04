Magdalena Ebmer wird neue Geschäftsführerin von Volvo Car Austria

Magdalena Ebmer verfügt über umfassende Erfahrung in der Automobilbranche: Ihre Karriere startete sie bei BMW Frey in Salzburg im Aftersales-Bereich und absolvierte berufsbegleitend ein Studium in Marketing- und Vertriebsmanagement mit Schwerpunkt Vertriebscontrolling. 2012 wechselte sie als Sales Executive in die BMW-Niederlassung Wien und betreute dort die Marken BMW und zeitweise Rolls-Royce.

Im Mai 2022 begann ihr Weg bei Volvo Car Austria im Bereich Sales & Service Operations. Bereits ein Jahr später führte ihr Engagement und ihre fundierte Branchenexpertise zur Übernahme der Vertriebsorganisation als Head of Commercial Operations.

In ihrer neuen Rolle berichtet Magdalena Ebmer direkt an Herrik van der Gaag, Head of Central Europe.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Magdalena Ebmer eine äußerst erfahrene Vertriebsexpertin aus den eigenen Reihen als neue Geschäftsführerin von Volvo Car Austria gewinnen konnten. Das entspricht einmal mehr der Unternehmenskultur von Volvo Cars, internes Potenzial zu erkennen und gezielt zu fördern“, erklärt Herrik van der Gaag.

Mit Magdalena Ebmer rückt darüber hinaus bereits die dritte weibliche Geschäftsführerin in Folge an die Spitze von Volvo Car Austria – ein Umstand, der die gelebte Unternehmensphilosophie von Volvo Cars unterstreicht, Vielfalt und Gleichberechtigung aktiv zu fördern.

Magdalena Ebmer sieht ihrer neuen Aufgabe wie folgt entgegen: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und stolz darauf, den Wachstumskurs der Marke Volvo in Österreich künftig in Personalunion als Managing Director und Head of Commercial Operations gemeinsam mit meinem Team und unseren Volvo Partnerbetrieben konsequent fortzuführen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.volvocars.com/at

Quelle: Volvo/Foto: ZSOLT MARTON