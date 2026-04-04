Falmec auf der EuroCucina FTK 2026 | Mimesis: Lüftung in vollendeter Harmonie mit dem Raum

Im Zentrum steht die neue Designsprache des italienischen Lüftungsspezialisten, in der sich diskrete Lösungen nahezu unsichtbar in die Architektur integrieren. Das Messekonzept inszeniert Luft als gestalterisches Element – visualisiert durch kreisförmige Strukturen, die sich wie Moleküle durch den Raum bewegen. Die verborgende Technik wirkt wie eine stille „Lunge“, die in Decken, Arbeitsflächen und Lichtobjekten aufgeht.

Perfekte Balance

Mimesis steht für ein ganzheitliches Wohnkonzept, in dem Komfort, Funktionalität und Wohlbefinden verschmelzen. Hochwertige Materialien und Oberflächen im aktuellen Interior Design verbinden gestalterischen Anspruch mit praktischer Alltagstauglichkeit. Erleben Sie Küchenlösungen, die Design und Funktion perfekt vereinen: dezente Lüftung, elegante Oberflächen und kompromisslose Leistung.



Der Auftritt ist zugleich ein symbolischer Moment für das Unternehmen: Mit 45 Jahren blickt Falmec auf eine Geschichte zurück, die von Innovationskraft, konsequenter „Made in Italy“-Produktion und Spezialisierung auf hochwertige Küchenlüftung geprägt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: falmec