Interface beruft Nils Rödenbeck zum Vice President und Commercial Leader EMEA

In seiner neuen Funktion verantwortet Rödenbeck die vertriebliche Ausrichtung von Interface in der gesamten EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika). Dazu zählen die Führung der Vertriebsteams, des Kundenservice sowie der Anwendungstechnik. Darüber hinaus soll er das Wachstum des Unternehmens in der Region weiter vorantreiben – mit einem klaren Fokus auf den Ausbau des Teppichfliesen-Geschäfts, der Weiterentwicklung der elastischen Beläge sowie eine stärkere Positionierung in Marktsegmenten wie Gesundheits- und Bildungswesen. Rödenbeck ist seit 19 Jahren für Interface tätig und verfügt über umfassende Erfahrung in leitenden Funktionen in Europa. Zuletzt war er als Vice President Commercial für die Region DACH & UKIMEA tätig. Zuvor leitete er als Vice President & General Manager das Geschäft von Interface in der DACH-Region. In dieser Rolle war er für das Interface-Portfolio verantwortlich, einschließlich Teppichfliesen und Luxury Vinyl Tiles (LVT), und erzielte in einem von globalen Herausforderungen geprägten Umfeld ein deutliches Wachstum.

Im Laufe seiner Karriere hat Rödenbeck leistungsstarke Teams aufgebaut und geführt. Er verfügt über fundierte Erfahrung in den Märkten sowie über eine umfassende Kenntnis des gesamten Interface-Portfolios. Zudem bringt er ein klares Bekenntnis zu den Nachhaltigkeitszielen und Unternehmenswerten von Interface in seine neue Rolle ein. „Wer bereits mit Nils Rödenbeck zusammengearbeitet hat, kennt seine Leidenschaft für unser Unternehmen, unsere Werte und unsere ambitionierten Nachhaltigkeitsziele. Er ist nah an unseren Kunden und wird dazu beitragen, unser Produktportfolio durch Design und Innovation konsequent an ihren Bedürfnissen auszurichten“, sagt Jim Poppens, Chief Commercial Officer von Interface.

Nils Rödenbeck wird in der EMEA-Region tätig sein und eng mit den regionalen Teams sowie Kunden zusammenarbeiten, um den weiteren kommerziellen Erfolg von Interface voranzutreiben

Erfahren Sie mehr über Interface unter www.interface.com

Quelle: Interface