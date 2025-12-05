Interface – New Work braucht neue Böden

Das neu fertiggestellte Gebäude der Berliner Sparkasse in Berlin Johannisthal vereint innovative Energiekonzepte mit funktionaler Architektur. Begrünte Innenhöfe, energieeffiziente Technik und flexible Raumstrukturen prägen das Ensemble, das neben dem Alexanderhaus am Alexanderplatz als weiterer Hauptsitz der Berliner Sparkasse dient. Der Campus besteht aus zwei Gebäudekomplexen, verbunden durch verglaste Brücken, und bietet eine moderne und offene Arbeitsumgebung für rund 1.300 Mitarbeitende. Für sein besonderes Engagement im Bereich Nachhaltigkeit wurde das Projekt mit der Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) prämiert. Es zeigt beispielhaft, wie sich zeitgemäße Büroarchitektur mit nachhaltiger Gebäudetechnik und Materialauswahl zu einem stimmigen Gesamtkonzept verbinden lässt. Eine zentrale Rolle spielen dabei Interface Teppichfliesen und nora Kautschukböden, die den ökologischen Anspruch des Projekts maßgeblich unterstützen und den Übergang zur Gestaltung der Innenräume bilden.

Teppichfliesen und Kautschukböden als Basis moderner Arbeitswelten

„Wir haben Interface Teppichfliesen und nora Kautschukböden bereits in früheren Projekten zusammen eingesetzt“, erklärt Architektin Jacqueline Haller vom Architekturbüro Kinzo. „Aufgrund der positiven Erfahrungen und der Übereinstimmung mit unseren Nachhaltigkeits- und Designanforderungen lag es nahe, diese auch für das Gebäude der Berliner Sparkasse zu verwenden.“ Beim Neubau standen Wohlbefinden, Flexibilität und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Die Kombination der Beläge erfüllt diese Anforderungen ideal. In stark frequentierten Bereichen, in denen Robustheit und Pflegeleichtigkeit zählen, fiel die Wahl auf Kautschukböden; dort, wo optimierte Akustik, hoher Gehkomfort und optische Zonierung gefragt waren, kamen die modularen Teppichfliesen zum Einsatz.

Designvielfalt für offene Arbeitswelten

Das Konzept sieht eine bereichs- und hierarchieübergreifende Nutzung der Flächen vor. Alle arbeiten in derselben offenen Büroumgebung, um Zusammenarbeit, spontane Begegnungen und den Wissensaustausch zu fördern. Das offene Raumkonzept mit unterschiedlichen ‚We-Spaces‘ – von konzentrierter Arbeit bis zu kreativen Austauschzonen – erforderte Böden, die Zonierungen unterstützen, ohne harte Raumtrennungen zu schaffen. „Dieses gestalterische Prinzip war ein wesentlicher Grund für die Kombination von Teppich und Kautschuk“, erklärt die Architektin. Die Teppichfliese Composure sorgt mit ihrem organischen Design für Ruhe in den offenen Arbeitsbereichen – abgestimmt auf die natürliche Farbwelt aus Grüntönen, gedeckten Rotnuancen und Holzoptiken. Connected Ethos wiederum unterstützt die wohnliche, einladende Atmosphäre und fügt sich in Form von Rugs harmonisch in die ‚We-Spaces‘ ein. Der Kautschukbelag noraplan unita unterstreicht in einem eleganten Grauton die architektonische Klarheit und den hohen technischen Anspruch des Gebäudes. Gemeinsam greifen die Designs das übergeordnete Gestaltungsthema von der Natur inspiriert auf und tragen so maßgeblich zur emotionalen Qualität und zum Wohlbefinden in den Räumen bei.

Das Gebäude der Berliner Sparkasse vereint Nachhaltigkeit, Funktionalität und Design zu einem lebendigen Bürocampus mit hoher Aufenthaltsqualität – unterstützt durch Interface Bodenbeläge, die ein positives und motivierendes Arbeitsumfeld prägen.

Flexible Raumkonzepte und eine durchdachte Materialwahl im neuen Standort der Berliner Sparkasse.

Quelle: Interface/Fotos: © Max Schroeder & Sebastian Dörken / Kinzo