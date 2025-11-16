Concept Design Services von Interface

Mit dem Interface Design Studio (IDS) bietet Interface Architekt:innen und Designer:innen weltweit individuelle Unterstützung bei der Entwicklung kreativer Bodenkonzepte. Der Anbieter textiler und elastischer modularer Bodenbeläge begleitet Planungsbüros, Interior-Profis und Projektteams mit seinen Concept Design Services projektumfassend oder in einzelnen Phasen der Gestaltung. Vier Expertinnen aus den Bereichen Architektur, Design und Textildesign stehen für die Planung und Umsetzung der Projekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.

Gestalter:innen stehen häufig vor der Herausforderung, aus umfassenden Portfolios die geeigneten Produkte auszuwählen, spezifische Farben und Texturen zu finden oder Nachhaltigkeitswerte zu erfassen. Mit dem Interface Design Studio bekommen sie ganz ohne zusätzliche Kosten Kreativpartner zur Seite gestellt, die passgenaue Lösungen im vereinbarten Budget und in jeder Leistungsphase eines Projekts finden: von der Inspiration mithilfe von Moodboards und Farbpaletten über die Beratung im Designprozess und bei den Umweltauswirkungen der Bodenbeläge bis hin zur Visualisierung und Ausarbeitung finaler Konzepte. Das Team erkennt individuelle Bedürfnisse und erweckt gemeinsam Design-Visionen mit Teppichfliesen, LVT und nora Kautschukböden von Interface zum Leben.

Von Trends zu maßgeschneiderten Lösungen

Fachplaner:innen können sich durch erprobte Referenzen und Farbkombinationen inspirieren lassen und erhalten Einblicke in aktuelle Designtrends. Dazu gehören auch Impulse zu Biophilic Design, Life-Centered Design oder neurodiverser Gestaltung. Auch bei der Auswahl von Farben und Materialien oder der Erstellung von Raumsimulationen, Mengenermittlungen und Verlegeplänen steht das Design-Team beratend zur Seite. Zusätzlich entwickelt das IDS kundenspezifische Lösungen, die exakt auf die Anforderungen eines Projekts zugeschnitten sind, seien es Sonderfarben, spezielle Formate, maßgefertigte Muster oder Intarsien. Eine qualitativ hochwertige Aufbereitung des Konzepts – sowohl inhaltlich als auch durch realistische Visualisierungen – dient Planungsbüros als ansprechende Präsentation und Entscheidungshilfe für ihre Kunden.

Das Interface Design Studio deckt ein breites Leistungsspektrum ab. Ob bei der Inspiration, Visualisierung, Ausarbeitung oder bei der Beratung zur Gestaltung und den Umweltauswirkungen von Interface-Produkten – das Design-Team findet passgenaue Lösungen für verschiedenste Projekte.

Transparente CO2-Bilanzen für zukunftsfähige Projekte

Bei der Beratung hinsichtlich Design und Gestaltung spielt für Interface auch die Nachhaltigkeit des Bodenkonzepts und die transparente Darstellung des CO2-Fußabdrucks eine Rolle. Das IDS stellt deshalb standardmäßig in seinen Verlegeplänen CO2-Bilanzen über die verwendeten Interface-Produkte bereit. Sie geben Auskunft über den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (cradle-to-gate) und darüber, welche CO2-Einsparungen Produkte von Interface im Vergleich zum Branchendurchschnitt ermöglichen – eine zeitsparende und übersichtliche Zusammenfassung zur Überprüfung von Nachhaltigkeitszielen.

Um die Kompetenzen des IDS zu veranschaulichen, lädt Interface außerdem in seine Living WorkPlaces in Krefeld und Zürich ein. Hier erleben Besucher:innen die neuesten Trends und Produktlösungen in realen Arbeitsumgebungen. Alternativ haben sie die Möglichkeit, Präsentationen direkt vor Ort, im eigenen Haus, zu erhalten oder Seminare zu buchen.

„Mit dem Interface Design Studio geben wir unseren Kunden ein starkes Werkzeug an die Hand. Unser Anspruch ist es, jedes ihrer Projekte für sich zu betrachten, um dann gezielte Antworten hinsichtlich der Gestaltung, der Nachhaltigkeit und der Funktionalität der Bodenbeläge zu geben. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt“, erklärt Jennifer Schwerdtfeger, Teamleiterin Concept Design bei Interface.

Für eine besonders schnelle und intuitive Planung von Bodenkonzepten, können Gestalter:innen eigenständig den Interface Floor Designer nutzen: Der Foto-Upload des zu gestaltenden Raums in das Online-Tool und die Wahl des gewünschten Bodenbelags führen zur unmittelbaren Visualisierung des Projekts.

Weitere Informationen zu den Angeboten des Interface Design Studios sowie den Floor Designer finden Sie unter www.interface.com/ids

Quelle: Interface © Fredda Weiler