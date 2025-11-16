Häcker auf der espritMeuble in Paris

Der Messestand von Häcker auf der Esprit Meuble

Vom 15. – 18. November präsentiert Häcker dem Fachpublikum auf der espritCuisine (Pavillon 1, Stand G42) die aktuellen Neuheiten der Produktlinie concept130 sowie hochwertige Gestaltungsoptionen in systemat. Auf einer Fläche von 126 m2 legt Häcker unter dem Motto „The Art of Harmony“ den Schwerpunkt auf das Thema Harmonie – mit warmen Naturfarben, einem neuen Designkorpus, runder Formsprache und intelligenter Vielfalt bei Fronten, Korpus und Kehlleiste, welche die Möglichkeiten bei der Küchenplanung eindrucksvoll erweitern.

Harmonie & intelligente Vielfalt

„The Art of Harmony“ – dieses Motto steht einerseits für die Werte von Häcker, die dem deutschen Familienunternehmen Häcker seit jeher am Herzen liegen. Verlässlich, verantwortlich, vorbildlich – diese Werte stehen synonym für eine Unternehmenskultur, die von Vertrauen und einem respektvollen Miteinander geprägt ist, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in der Zusammenarbeit zwischen dem Häcker Team und seinen Kunden. Diese drei Werte bilden die Säulen der Unternehmensphilosophie und zeigen, wofür Häcker steht: vorbildliche Qualität, zuverlässigen Service und nachhaltiges Denken und Handeln. Andererseits steht dieser Leitgedanke im Hinblick auf die Küchenpla-nung für die harmonische Verbindung von natürlicher Ästhetik, funktionalem Design und emotionaler Wohnlichkeit, welche Häcker dieses Jahr auf der espritCuisine besonders in den Fokus rückt. Im Rahmen einer klaren Fokussie-rung und Konsolidierung der Produktlinie baut Häcker die intelligente Vielfalt von concept130 weiter aus – mit Farbinnovationen, die durchgängig für alle Fronten sowie für Korpus und Kehlleiste eingeführt werden.

Harmonische Farbenwelt

Dezente Cremetöne und warme Naturfarben geben dieses Jahr auf dem Häcker Messestand den Ton an und zeigen, wie sich mit einer fein abgestimmten Farbauswahl in der Küche eine harmonische Atmosphäre kreieren lässt. Zu den neuen Farbtönen im Trend Natur, welche auf dem Stand zu sehen sind, zählen u. a. das Steinbeige der ausgestellten TOP SOFT, das naturverbundene Smaragdgrün der PORTO-GL sowie der satte Holzdekorton Eiche-trüffelbraun, welcher in der Kombination von Front (BALI) und Arbeitsplatte ein wohnliches Ambiente kreiert. Unterstrichen wird diese einladende Farbgestaltung im Musterbereich durch den Präsentationstisch im Farbton Feineiche-hell und im Loungebereich durch die Bistrotische in der Ausführung Eiche-natur.

BALI Eiche-trüffelbraun Repro | AURA Steinbeige

Warmer Holzton für die Küche: brandneuer Designkorpus

Häcker stellt auf der espritCuisine ein brandneues Gestaltungselement von concept130 vor, welches die Leitidee der Harmonie aufgreift und wirkungsvoll umsetzt: den Designkorpus in Feineiche-natur. Das wohnliche Holzdekor, welches auf allen Seiten des Korpus’ zu finden ist, verleiht Küchen innen wie außen einen stilvollen Look und verbindet wohnliche Eleganz mit einladender Natürlichkeit. Der helle Holzton lässt sich vielfältig kombinieren und entfaltet gerade im Zusammenspiel mit Holzfronten und -dekoren, weißen und schwarzen Fronten sowie mit den Selection-Trendfarben von concept130 eine besonders harmonische Wirkung.

Runde Formensprache

Neben der Farbgebung stellt auch die Formgebung ein wichtiges Gestaltungs-element bei der Küchenplanung dar. In der PORTO-GL Smaragdgrün harmonieren die gerundeten Wangen der Kücheninsel perfekt mit den formgleich gerundeten Ecken der Arbeitsplatte und kreieren mit ihrer weichen Linienführung eine harmoniebewusste Formensprache, deren fließende Konturen ein wohnliches Ambiente erschaffen. Ein runder Wandbogen nimmt diese Formensprache auf und setzt sie als Raumdesign-Element stilvoll in Szene. In der Lounge setzen kreisrunde Bistrotische und gerundete Stühle dieses Gestaltungsprinzip fort.

Bild 2: PORTO Selection-GL oneLine Smaragdgrün mit gerundeter Wange und passend gerundeter Arbeitsplatte

Ästhetische Reduktion auf das Wesentliche: ARTgrifflos oneLine

Mit dem neuen oneLine-Design zeigt Häcker auf der espritCuisine eine neue Gestaltungsoption in concept130, welche Hoch- und Unterschränke der Produktlinie ARTgrifflos um ein ästhetisch reduziertes, geradliniges Design bereichert. Das Besondere: Bei Auszugsschränken wird nur der obere Auszug mit einer Kehlleiste ausgestattet. Beim unteren Auszug wird auf die Kehlleiste verzichtet, wodurch das Fugenbild verfeinert und ein ruhiges, ebenmäßiges Frontbild kreiert wird. Dank der mechanischen Öffnungsunterstützung „Tipmatic Softclose“ lassen sich die unteren Auszüge bequem durch leichte Druckaus-übung auf die Front öffnen und schließen. Das Ergebnis: eine Küche, die mit ihrem schlichten Look und praktischen Komfort überzeugt.

Highlights aus der Produktlinie systemat

Großzügige Kücheninsel mit edlen Echtholzfronten in Nussbaum (AV 6065-GL) trifft auf eindrucksvolles NCS-Grifflosdesign (AV 6000) in charmantem Blauton: In der systemat-Küche zeigt Häcker exklusives Küchendesign mit eindrucksvollen Highlights. Dazu zählt zum einen die erweiterte Korpustiefe von 61 cm – ein großzügiges Tiefenmaß, das 10 % mehr Stauraum bietet als der 56er Standard und serienmäßig ohne Aufpreis erhältlich ist. Mit einer Kombination aus nussbaumfarbenem Echtholzfurnier und schwarzen Kehlleisten zeigt die Kücheninsel, wie einladend und stilvoll sich der Mittelpunkt einer offenen Küche gestalten lässt. Mit dem SLD SlimLine Drawer, der serienmäßig ohne Aufpreis erhältlich ist, präsentiert Häcker ein besonders filigranes Auszugssystem, das mit 8 mm schmalen Seitenzargen, vollintegrierter Innenbeleuchtung und modern-minimalistischem Design ein echter Eyecatcher ist. In dieser Küche lassen sich auch die seitlich einschiebbaren Pocket Doors in Augenschein nehmen, die für das richtige Maß an Flexibilität bei der täglichen Küchennutzung sorgen.

Wie wichtig Details für den Wert einer Küche sind, zeigen nicht nur die 165°-Scharniere, welche bei der Schranköffnung für einen großzügigen Öffnungswin-kel sorgen, sondern auch der rahmenlose Besteckeinsatz OrganiQ aus Massivholz, welcher für eine stilvolle Innenausstattung der Auszüge sorgt.

Innovative Technik von Blaupunkt

In den Messeküchen kommt ausschließlich Küchentechnik von Blaupunkt zum Einsatz – mit Fokus auf moderne Funktionalität und gestalterische Klarheit. Im Loungebereich zeigt die neue Weinschublade, wie stilvoll und komfortabel sich Weinvorräte kühlen und präsentieren lassen. Bis zu fünf Flaschen finden in dieser modern designten Produktneuheit Platz, deren Temperatur sich flexibel und bedarfsgerecht zwischen 5 °C und 20 °C einstellen lässt. Die elektronische Öffnung sorgt für maximalen Komfort bei der Handhabung, während das gläserne Sichtfenster jederzeit einen Einblick in das gekühlte Weinensemble ermöglicht.

In der PORTO-GL-Küche sorgt das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug 5IX80290ME aus der neuen Matt-Edition für beste Kochbedingun-gen und eine hochwertige Ästhetik. Ein echter Blickfang der neuen Blaupunkt-Kollektion lässt sich in der TOP-SOFT-Küche bewundern: Die PVD-beschichtete Spüle Lago im Farbton Kupfer überzeugt, in Kombination mit der passenden Armatur Liro, mit zeitlos moderner Ästhetik und einer hervorragenden Materialqualität: kratzfest, fleckenresistent, farbbeständig und angenehm pflegeleicht.

Blaupunkt Weinschublade 5WS614FF0

Weitere Informationen zu Häcker finden unter haecker-kuechen.com

Quelle: Häcker Küchen