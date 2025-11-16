Parador stärkt Vertriebsführung: Rajko Hunger ist neuer Head of Sales Germany / Austria

Mit seiner langjährigen Erfahrung im Objekt- und Handelsvertriebsumfeld bringt Rajko Hunger umfassende Expertise in der Betreuung von Fachhandelspartnern, dem Ausbau strategischer Kundenbeziehungen sowie der Entwicklung wachstumsorientierter Vertriebsstrategien mit. In seiner neuen Rolle wird er sowohl die Marktpräsenz von Parador weiter ausbauen als auch die Partnerschaft mit bestehenden Kunden nachhaltig stärken.

„Mit Rajko Hunger gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die Vertriebserfahrung, Marktverständnis und Unternehmergeist ideal vereint. Seine Expertise wird ein wichtiger Impuls sein, um unser Wachstum in Deutschland und Österreich mit konsequenter Kundennähe und klarer strategischer Ausrichtung weiter voranzutreiben“ , betont Dirk Boll, Director Sales EMEA.

Rajko Hunger berichtet direkt an Dirk Boll und wird in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Customer Service, Produktmanagement und Marketing daran arbeiten, die Marktposition von Parador im Bereich qualitativ anspruchsvoller Interior-Lösungen weiter zu stärken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parador.de

Quelle: PARADOR