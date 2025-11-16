Laute Welt OFF, Gelassenheit ON: NEULAND von OBJECT CARPET

Object Carpet Neuland Helix

Es verbindet architektonische Wirkung und zukunftsweisende Materialinnovation – gefertigt aus nur 2 Materialien und damit kreislauffähig – und nutzt Design, um Räume nachhaltig und verantwortungsbewusst zu gestalten.

Unaufgeregt elegant

Mit NEULAND verleihen OBJECT CARPET und die Ippolito Fleitz Group einer weitverbreiteten Sehnsucht Ausdruck: der Schnelllebigkeit und Unbeständigkeit der Gegenwart mit unaufgeregter Eleganz zu begegnen – verbunden mit dem guten Gewissen, eine nachhaltige Entscheidung getroffen zu haben.

„NEULAND umfasst flexible, kreislauffähige Textillösungen für Räume, in denen eine konzentrierte, ruhige Atmosphäre geschaffen werden soll“, sagt Daniel Butz, Geschäftsführer des Denkendorfer Unternehmens. „Designanspruch und zirkuläres Denken werden so zu einer Kollektion vereint, die den Empfindungen und Bedürfnissen unserer Zeit entspricht.“ Wichtiger Bestandteil ist die bahnbrechende DUO-Technologie, die eine robuste, formstabile Grundstruktur mit einer sichtbaren Textiloberfläche verknüpft. Das Ergebnis sind langlebige, wiederverwendbare Teppichlösungen, die ökologisch wie ästhetisch überzeugen.

Visionär und progressiv

Der Name „Neuland“ steht dabei nicht für das Unbekannte, sondern für Aufbruch, Transformation und neue Wege in Design und Materialität. Die einzelnen Produktnamen – FLUXDUOO, MATRIXDUOO, HELIXDUOO und PARADOXDUOO – verkörpern diese Haltung, ohne spezifischen Stile zu definieren. Stattdessen öffnen sie Räume für inspirierende Denkansätze und Designvisionen. In den Bildwelten, die dazu entworfen wurden, findet dieser Ansatz seine perfekte visuelle Entsprechung. Weiche, organische Formen treffen hier auf fließende Spiegel und silbern schimmernde Flächen. Sie wirken gleichermaßen futuristisch wie offen interpretierbar und formen so Räume mit Charakter und Tiefe.

Object Carpet Neuland Matrix

Fluffige Präzision

HELIXDUOO stellt den hochflorige Ruhepol der Kollektion dar. Sanft im Griff und strukturiert im Aufbau, lädt die geschnittene, besonders weiche Oberfläche zum Einsinken ein. Dank einer spiralförmigen Garnkonstruktion entstehen subtile Zweifarbigkeiten, die mit natürlicher Tiefenwirkung für Lebendigkeit und Dynamik sorgen. Hohe Schallabsorption und Trittschalldämmung machen HELIXDUOO darüber hinaus bestens geeignet für Offices, Verkaufsräume oder private Rückzugsorte.

Object Carpet Neuland Flux

Bewegung und Gelassenheit

Die Wirkung von FLUXDUOO dagegen gleicht einer textilen Landschaft: Ganz selbstverständlich breitet sie sich im Raum aus und kreiert ein ebenso subtiles wie stilbewusstes Ambiente. Die organische Oberflächenstruktur erinnert an eine abstrahierte Topografie, durchzogen von dezenten Farbspielen und Loops – ideal für Raumzonen, in denen Klarheit und Weichheit in souveräner Balance zueinander stehen.

Geordnete Stille

Ordnung ins Offene bringt MATRIXDUOO. Das abstrakte Webmuster mit seinem subtilen Raster beeindruckt durch wechselnde Schlingenhöhen und fein abgestimmte Farbverläufe. Herauskommt ein reduziertes, aber charakterstarkes Design. Die dichte, kompakte Oberfläche garantiert dazu die nötige Strapazierfähigkeit im Alltag, während das klare Raster Struktur und Ordnung garantiert. Mit diesen Eigenschaften empfiehlt sich MATRIXDUOO für alle, die visuelle Ruhe zu schätzen wissen.

Object Carpet Neuland Paradox

Leise Gegenwart

PARADOXDUOO reduziert textilen Boden auf seine ästhetische Essenz. Die fast einfarbige Optik und eine Vielzahl heller, fein gesprenkelter Nuancen erzeugen in unterschiedlichsten Umgebungen Flächen von stiller Präsenz. Der zurückhaltende Charakter des Entwurfs basiert auf inneren Stärken: PARADOXDUOO ist robust, akustisch wirksam und gestalterisch souverän – und erweist sich damit als prädestiniert für Räume, in denen Reduktion zur stärksten Geste wird.

