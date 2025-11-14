SERVO-DRIVE flex für den Kühlschrank

SERVO-DRIVE flex: Speziell für Einbaugeräte entwickelt

Gerade bei den modernen, grifflosen Türen von Einbaugeräten ist SERVO-DRIVE flex eine große Erleichterung: Ein leichter Druck reicht, um den Kühl- oder Gefrierschrank zu öffnen. Praktisch, wenn man gerade keine Hand frei hat – praktisch auch, wenn man das Gerät reinigen möchte.

Durchdachte Technik

Als adaptives System passt sich SERVO-DRIVE flex den Eigenschaften der Tür automatisch an. Und auch in funktionaler Hinsicht bleiben keine Wünsche offen: Zum Beispiel können die Offenhaltezeiten direkt am Antrieb eingestellt werden. Dabei haben Sie die Wahl zwischen 2,5, 4 und 8 Sekunden. Dazu verfügt SERVO-DRIVE flex unter anderem über eine Selbstschließautomatik, die versehentliches Offenhalten verhindert, sowie einen integrierten Anlehnschutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen.

Einfache Montage und Inbetriebnahme

SERVO-DRIVE flex lässt sich einfach und komfortabel montieren – ohne Kenntnisse in Elektrik und in nur wenigen Schritten. Die Inbetriebnahme ist schnell erledigt, auch wenn – bei Türen mit über 1700 mm Höhe –zwei verschiedene Antriebseinheiten verwendet werden. Diese werden mithilfe des integrierten Funkempfängers automatisch synchronisiert, um einen harmonischen Bewegungsablauf zu gewährleisten.

Auch hohe Kühlschranktüren lassen sich mühelos öffnen

Universell einsetzbar

Links- oder Rechtsanschlag, Schlepp- oder Festtür – SERVO-DRIVE flex ist von der Einbausituation unabhängig, mit so gut wie jedem Endgerät kompatibel und kann auch jederzeit nachgerüstet werden. Damit Sie auch in Ihrer Küche nicht auf den Komfort verzichten müssen, den SERVO-DRIVE flex mit sich bringt.

Einfache Montage, auch ohne Kenntnisse in Elektrik

Weitee Informationen findne Sie unter www.blum.com

Quelle: BLUM