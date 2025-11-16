Symphonic by ADA: Erfolgreiche Messetage auf der „Alles für den Gast“ in Salzburg

Symphonic by ADA Messestand: Lounge- und Clubmöbel stießen beim Fachpublikum auf großes Interesse

Neue Einrichtungslösungen für Hotellerie und Objektbereich

Der Messeauftritt von Symphonic by ADA rückte praxisnahe Möbelkonzepte, die Design und Funktion gezielt miteinander verbinden, in den Mittelpunkt. Besonders großes Interesse weckten Lobby- und Clubmöbel sowie flexible Schlaflösungen, mit denen sich Hotelzimmer um ein zusätzliches Bett erweitern lassen. „Man merkt, dass Hoteliers heute Möbel suchen, die mehr können“, sagt Philip Jandrisits, Geschäftsführer von Symphonic by ADA. „Entscheidend ist, dass Design, Komfort und Funktion im Alltag zusammenspielen. Unsere Aufgabe ist es, Möbel zu entwickeln, die diesen Anspruch dauerhaft erfüllen – praktisch, ästhetisch und verlässlich für den täglichen Einsatz.“

Symphonic Modell BEMERA

Messehighlights: Relaxliege ICONA & Loungesessel BEMERA

Großen Zuspruch erhielten die beiden neuen Modelle ICONA und BEMERA. Die runde Relaxliege ICONA überzeugte als elegantes Statement für Spa- und Wellnessbereiche und punktete mit hoher Konfigurationsvielfalt. Der Loungesessel BEMERA entwickelte sich zum Favoriten im Lobby- und Clubbereich: Seine kompakte Schalenform sorgt für akustische Dämpfung, der integrierte Taschenfederkern bietet außergewöhnlichen Sitzkomfort.

Ein positives Signal aus dem Markt: Ein langjähriger Symphonic-Partner übernimmt die drei BEMERA-Modelle direkt vom Messestand in seinen Showroom – ein Zeichen für die starke Nachfrage und das Vertrauen in die Marke.

Relaxliege ICONA – ideal für Spa- und Wellnessbereiche

Positive Resonanz & zukunftsorientierte Gespräche

Die Beteiligung an der „Alles für den Gast“ verlief für Symphonic by ADA ausgesprochen positiv. Die Besucherfrequenz am Stand war hoch, vor allem Entscheidungsträger:innen aus Hotellerie und Objektausstattung nutzten die Gelegenheit zum direkten Austausch. Zahlreiche Gespräche führten bereits zu konkreten Folgeterminen und Projektanfragen. „Die Messe ist für uns weit mehr als eine Präsentationsfläche“, so Geschäftsführer Philip Jandrisits. „Sie bietet die Gelegenheit, direkt mit unseren Partner:innen ins Gespräch zu kommen, ihre Anforderungen zu verstehen und gemeinsam Ideen weiterzuentwickeln. Dieser Austausch ist wichtig, um Produkte zu schaffen, die den Alltag in der Hotellerie und Gastronomie wirklich erleichtern.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.symphonic.at

Quelle: ADA