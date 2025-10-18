ADA Anger im Fokus: Neue Produktion läuft – Qualität Made in Austria 

Zukunftsorientiert in Anger aufgestellt

„Wir haben mit Anger gezielt auf die Zukunft gesetzt. Die Produktion läuft gut und das Feedback unserer Handelspartner ist positiv“, bestätigt Markus Höllerbauer, Geschäftsführer ADA Anger. „Unser Anspruch ist klar: Wir stehen für Qualität, Liefertreue und Service – und das schätzen unsere Partner in herausfordernden Zeiten. Auch unsere Lizenzmarken legen großen Wert darauf, dass ihre Möbel Made in Austria sind – das ist ein starkes Argument im Markt.“

Kompetenzzentrum für hochwertige Schlafsysteme in Anger

In den vergangenen Monaten wurde die Fertigung am Standort Anger umfassend neu strukturiert und in einer Halle zentralisiert. Die anderen Hallen stehen seit einigen Monaten zum Verkauf. Parallel dazu treibt ADA konzernweit die Automatisierung und Digitalisierung seiner Prozesse voran. Dabei positioniert sich Anger als Kompetenzzentrum für Schlafsysteme – mit klarer Spezialisierung, effizienten Abläufen und einem klaren Bekenntnis zu Made in Austria.

Im ungarischen Werk Körmend werden nach wie vor Polstermöbel gefertigt und Nova sowie Zalaegerszeg sind auf Betten, Matratzen und Lattenroste spezialisiert. Ergänzt wird das Angebot durch Möbel für Handelsmarken aus dem rumänischen Werk Salonta, die das Sortiment für Handelsketten abrunden.

ONE ADA: Einheitliche Qualität aus fünf Werken

Ein wesentliches Element der Unternehmensstrategie bleibt dabei „ONE ADA – Starke Wurzeln. Stabiler Partner.“ Dahinter stehen einheitliche Qualitätsstandards aus fünf Werken, konsequenter Servicegedanke und konzernweite Strukturen. Auf den Herbstmessen wurde deutlich, dass Handelspartner genau diese Verlässlichkeit und Transparenz besonders schätzen.

Mit der erfolgreichen Umstellung sendet ADA ein klares Signal – sowohl an den Möbelhandel als auch an die Region: Der Standort Anger ist ein wichtiges Kompetenzzentrum des ADA Konzerns und steht für hochwertige Fertigung und langlebige Qualität.

Im ADA Werk Anger wird fleißig produziert:

Weitere Daten & Fakten für Anger:

Bettenherstellung pro Jahr: ca. 22.000 Betten

180 Mitarbeiter:innen in Anger, konzernweit 1300 Mitarbeiter:innen

Lehrlingsausbildung in Anger: Das Werk in Anger sucht momentan 2 Lehrlinge für die Ausbildung Tapezierer:in und Dekorateur:in. 2024 und 2025 haben einige ihre Ausbildung mit Auszeichnung abgeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: © ADA